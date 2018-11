Macri llamó a los intendentes a "no gastar más de lo que se tiene y ser responsables"

El presidente Mauricio Macri resaltó ayer el rol de los intendentes y los llamó a llevar adelante "una gestión ordenada, responsable, que no gasta más de lo que tiene", al tiempo que instó a los partidos políticos a darles espacio a las mujeres.

Al encabezar la apertura del segundo Encuentro Nacional de Intendentes, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, el mandatario remarcó que los jefes comunales deben liderar "una gestión ordenada, responsable, y que no gaste más de lo que tiene".

Los intendentes de Junín, Pablo Petrecca; General Arenales, Erica Revilla y de Lincoln, Salvador Serenal, participaron del encuentro. En otro orden, Mauricio Macri se refirió al Programa Pueblos Auténticos que incluye a la localidad de La Angelita, partido de Arenales.

"No da lo mismo hacer las cosas bien o como siempre se hicieron, a través de la trampa y el atajo", sostuvo el jefe de Estado. Asimismo, el líder del PRO remarcó que "todos los partidos políticos" tienen "una deuda pendiente con las dirigentes mujeres".



"De más de 2300 intendencias menos de 120 son lideradas por mujeres. Son muy pocas y necesitamos que sean más. Estoy convencido de que su visión es fundamental para que la Argentina se convierta en un país más justo, más inclusivo y con verdadera igualdad de oportunidades", planteó Macri.

Y agregó: "A trabajar para que los espacios sean cada vez más plurales, porque cuando más representativos sean de la realidad mejor vamos a poder atender las necesidades de nuestra gente".

Respecto al rol de los jefes comunales, el Presidente destacó que "son el primer contacto, la primera fila con los vecinos. Solo estando cerca se pueden solucionar los problemas. El Estado tiene que adaptarse a las necesidades de la gente y no viceversa", señaló.

A la vez, hizo hincapié en la puesta en funcionamiento del ranking de intendencias, que por el momento es de manera voluntaria para los distritos: "Queremos que los que mejor vienen trabajando tienen que ser guía para los demás. Por eso es importante que todos vayan participando, porque hay muchos que no se anotaron para participar en este tipo de medición. Especialmente se lo digo a los que faltan de Cambiemos".

“Los intendentes son los pilares”

El Presidente de la Nación estuvo acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el subsecretario de Relaciones Municipales, Lucas Delfino.

"Los intendentes son los pilares de la Administración Pública", remarcó el integrante del Gabinete, quien encabezó la denominada "Charla federal" de la que participaron los jefes comunales de Trenque Lauquen, Miguel Ángel Fernández; de El Sombrero, Raúl González; de Cerrillos, Yolanda Vega; de San Martín de los Andes, Brunilda Rebolledo; de La Banda, Pablo Mirolo; y de Basavilbaso, Gustavo Hein.

Ante cientos de mandatarios locales, el titular de la cartera política subrayó: "Esta tarea que estamos llevando adelante juntos de empoderar más a los municipios tiene mucho que ver con el federalismo".