Los docentes bonaerenses pararán durante dos días a partir de mañana

Este jueves y viernes los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) realizarán una nueva medida de fuerza, en rechazo al ofrecimiento del gobierno bonaerense, respecto a mejoras salariales.

Mañana también paran y se movilizan a La Plata, los judiciales bonaerenses, ATE y Cicop a nivel provincial, no así Cicop Junín que tiene una posición distinta a su gremio central.

El ofrecimiento del gobierno provincial concedido días atrás, al FUDB, fue de un 11 por ciento de incremento salarial a cobrar en noviembre, totalizando 31,7 por ciento anual. Los gremios docentes pretenden que la suba alcance el 40 por ciento, como mínimo.



“Nosotros propusimos cobrar ese 11 por ciento más en octubre, más una cláusula de reaseguro, pero no aceptaron. No es una paritaria, sino un trámite, nos notifican de la propuesta, no se discute” – dijo Mirtha Petroccini, secretaria General de la FEB (Federación de Educadores Bonaerenses.

“No vamos a firmar una paritaria a la baja”, concluyó.



Movilización

El paro será acompañado por una movilización en La Plata, convocada por la Asociación Judicial Bonaerense y el gremio de los médicos de hospitales públicos dependiente de la Provincia.

Los principales dirigentes de los seis gremios que integran el FUDB (AMET, FEB, Sadop, UDA, Udocba y Suteba) hacen hincapié en la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos de los docentes durante los últimos meses, a partir del proceso de devaluación y la suba de los precios de los productos de consumo básico.



En Junín

Francina Sierra, secretaria general de la Seccional Junín de Suteba, confirmó que la medida de fuerza de mañana y pasado será también en nuestra ciudad, con la particularidad de que el jueves coincide con el paro que hacen otros sindicatos estatales de la provincia de Buenos Aires y que se movilizan a La Plata.

Marcharán en la capital provincial los gremios del FUDB más ATE, Asociación Judicial Bonaerense y Cicop. “Todos estamos en conflicto con el gobierno provincial, algunos porque no hemos podido cerrar paritarias, como es nuestro caso, y otros porque están solicitando la reapertura de paritarias porque el porcentaje al que habían arribado ya no les es suficiente”, dijo la gremialista local.

Consideró que estas medidas son para demostrar la unidad de todos los trabajadores estatales, frente a un gobierno que tiene que dar respuesta y sentarse a dialogar con todos.

Por su parte María Inés Sequeira, secretaria General de la Unión de Educadores Bonaerenses de Junín (UDEB), entidad de base de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), manifestó que en el último Congreso de la FEB se decidió profundizar las medidas de fuerza que se llevarían delante de acuerdo a lo que sucediera en la paritaria.

“En paritarias se trató que el gobierno provincial pudiera adelantar el 11 por ciento de aumento para cobrarlo este mes, pero no aceptó y lo propuso para noviembre. No hubo acuerdo, por lo cual el paro será los días jueves 18 y viernes 19 del corriente. Habrá una movilización en La Plata juntamente con otros gremios estatales. Desde Junín partirá una combi para quienes quieran ir”, explicó la gremialista docente.

Cecilia Paolizzi, dirigente local de Udocba, también confirmó la convocatoria a los agremiados para la concreción de la medida de fuerza prevista por el Frente Unidad Docente Bonaerense por 48 horas.



Otros estatales

Uno de los gremios estatales que impulsan un paro de actividades para el día de mañana es la Asociación Judicial bonaerense, que a nivel seccional Junín preside Javier Miquelez.

Por otra parte, la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires ha definido un paro provincial de actividades para este jueves 18 de octubre, con movilización a la capital provincial.

Esta medida de fuerza es en rechazo a la oferta salarial que “condena al estatal a salarios de hambre, tanto en los trabajadores enrolados en la Ley 10430 como en la oferta realizada a los docentes”, señalaron desde el sindicato que a nivel local dirige Julio Miguenz.



Cicop Junín no para

Por su parte, el doctor Adrián Pérez, secretario general de la CICOP Junín, en diálogo con Democracia, manifestó: “Cicop Seccional Junín no para, no acompañamos la movida provincial, mantenemos una diferencia de posiciones respecto a la Cicop Central”.

Respecto a los motivos dijo: “Estamos en discrepancias con el nivel central de nuestro gremio. Siempre digo que son ultra-kirchneristas y troskos, esa conjunción no se ajusta y no representa a la realidad de los médicos del interior de la provincia de Buenos Aires”.



El 24

La dirigente Francina Sierra adelantó que en el caso del Frente Unidad Docente Bonaerense, haría este mes un día más de paro, que será cumplido el 24 de octubre a nivel nacional, coincidiendo con la fecha que se va a tratar el Presupuesto en el Congreso. Estas palabras fueron confirmadas también por María Inés Sequeira, desde la UDEB Junín, gremio de base de la FEB, que integra el FUDB.