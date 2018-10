Entregaron cascos intervenidos artísticamente en la Secundaria 5

Con la presencia del jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca, el municipio entregó cascos en la Escuela Secundaria 5, en el contexto del programa "Usá la cabeza para crear”, que tiene como objetivo entregar cascos a los alumnos de diferentes instituciones educativas para que los intervengan artísticamente y comiencen a utilizarlos.

Esta es una propuesta que se realiza en conjunto entre las áreas de Cultura y Seguridad Vial del Gobierno de Junín y la Dirección General de Escuelas, con el objetivo de aprovechar el proceso educativo y creativo para generar conciencia en los jóvenes sobre el uso del casco.

A propósito de la medida, Petrecca, que participó de la entrega, afirmó: "La concientización vial es una política pública que vino para quedarse. Ya hemos llegado a más de 6000 alumnos con las charlas de 'Voy Seguro' y hoy estamos haciendo una nueva entrega de cascos en el marco de este programa. Debemos entender que las normas de tránsito no son un capricho, sino una forma de cuidar nuestras vidas si las respetamos".

"En materia de seguridad vial es importante concientizar, educar y si se hace de manera continuada, con un ida y vuelta con los chicos, se pueden lograr grandes resultados. El uso del casco es fundamental, por eso desde el municipio trabajamos para que todos lo usen. Esto explica este programa donde entregamos cascos a los chicos para que los intervengan artísticamente y, de esa manera, se incentiven para usarlos ya que los sienten como propios".

Nancy Iglesias, directora de la Escuela de Educación Secundaria 5, aseguró: “El trabajo realizado ha sido maravilloso, es la primera vez que los chicos pudieron intervenir de manera artística los cascos entregados por el municipio para luego quedárselos. La problemática de la seguridad vial es un tema que nos ocupa y, en este sentido, este programa permite concientizar a los chicos sobre el uso del casco y que este que hoy se llevan a sus casas también pueda ser utilizado por toda la familia".





Prevención

"Todo lo que es prevención es bienvenido en nuestra escuela, ya hemos participado del programa 'Voy Seguro', hemos realizado una radio abierta y con charlas en todos los turnos. En materia de tránsito, con la realización de este programa 'Usa la cabeza' podemos decir que estamos completos", agregó.

Por su parte, el artista Madxis Bonafé, encargado de guiar a los chicos en las intervenciones artísticas que realizan en los cascos para personalizarlos, afirmó: "El trabajo con los alumnos estuvo muy bueno, los chicos trabajaron con mucho interés, cada uno puso su arte en cada casco y eso es muy bueno".

Los alumnos de sexto año de la Secundaria 5 que participaron del programa, calificaron la actividad como muy buena. Regino Hernández dijo que "la idea está muy buena, no sabíamos de esto y la verdad es que me encantó pintar mi casco. Lo voy a usar, seguramente. La idea me encantó".

Por su parte, William Iparraguirre agregó: "Fue algo que no esperábamos y ahora tendremos nuestros cascos y de manera personalizada. Además, aparte de nosotros también lo podrá usar nuestra familia, nos viene muy bien que nos regalen un casco".

Por último, Guadalupe Zapata dijo que "el trabajo hecho con Madxis fue muy divertido, la idea de que nos den un casco y lo pintemos para que lo usemos es muy buena. Como decían mis compañeros, ahora tenemos cascos únicos, por eso, sin dudas, ahora lo voy a empezar a usar".