Caminos rurales: aún sin acuerdo, APAJ y FAA Junín presentaron un proyecto

La Asociación de Productores Agropecuarios de Junín (Apaj) y Federación Agraria Argentina (FAA) Filial Junín realizaron ayer una conferencia de prensa para tratar la cuestión de los caminos rurales y presentaron un proyecto ante el Concejo Deliberante para dar solución a la problemática que según destacaron aún no se pudo acordar con el Ejecutivo municipal. Por su parte, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Sociedad Rural de Junín no participaron de este proyecto.

Según un comunicado de Apaj y FAA Junín, la convocatoria del municipio oportunamente se había realizado “con la promesa de afectar mayores recursos al arreglo de los caminos rurales”. Por esa razón, Apaj y FAA Junín retiraron el proyecto que habían presentado en principio para discutir entre las entidades el mejor formato y los fondos.

Como no se logró un acuerdo con el Ejecutivo, las dos entidades decidieron volver a presentar el proyecto, que se efectivizó ayer.

“Estuvimos 80 días negociando”, aseguró Rosana Franco, de Federación Agraria Junín. “El tema es el dinero que el municipio quiere tomar para rentas generales y destinar poca plata para la tasa. Es el punto de discusión”.

La tasa

Tanto Apaj como FAA refirieron que “no se consiguió que la autoridad municipal acceda a disponer la totalidad de lo recaudado por la Tasa de Red Vial Rural para el arreglo de los caminos, como así tampoco la Tasa que se cobra por la emisión de Guías y Marcas, cuyo origen era también para el arreglo de los mismos. La oferta del Ejecutivo de afectar solo el 50% de la Tasa de Red Vial que pagan los productores es inaceptable, además de insuficiente, puesto que es entendible que se retenga hasta un 7% para gastos de administración y control en un moderno Municipio, más de ese monto es una confiscación”.

Los productores de ambas entidades consideran que “si las autoridades Municipales necesitan parte de los fondos de la Tasa de Red Vial Rural para otros fines, se debe desdoblar la tasa y solo cobrar por tasa vial los fondos que serán afectados a los caminos rurales y el resto se cobre mediante otra tasa con otro nombre y destino. Así, quedaría en claro para el sector y la comunidad toda, cuánto estaría aportando el campo para los caminos rurales y cuánto a rentas generales”.

Apaj y FAA presentaron el proyecto Consorcio Vial Rural de Productores y en unos días presentarán otro para la abolición de la Tasa de emisión de Guías y Marcas.

Por el mismo canal

Alejandro Borchex, de la Sociedad Rural Argentina explicó a Democracia que si bien el resto de las entidades no se sumó al proyecto presentado por Apaj y FAA pero aclaró que “lo que sí continuamos es con el vínculo con el Departamento Ejecutivo, el intendente y el contador Díaz y vamos a propiciar una nueva reunión para poner sobre la mesa la situación a la que hemos llegado”.

Borchex esgrimió que “uno de esos puntos es la presentación de un proyecto por Concejo Deliberante y por otro lado manifestar nuestra posición, prácticamente coincidente en el sentido que hemos estado en una negociación de los fondos de la tasa y vinculados a la tasa que se dispondrían para que los productores manejen el mantenimiento y el funcionamiento del sistema vial”.