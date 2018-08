La Clínica La Pequeña Familia fue premiada en un importante congreso de medicina

En el marco del VI Congreso Argentino de Ecocardiografía e Imágenes Cardiovasculares organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología, el Departamento de Medicina Cardiovascular de Clínica La Pequeña Familia presentó un caso clínico que resultó reconocido con el primer premio como Mejor Caso Clínico del Congreso.

Este evento es el congreso de imágenes cardiovasculares más importante de habla hispana. Asisten a él más de 1300 profesionales de todo el país y Latinoamérica, y cuenta con la presencia de destacados invitados extranjeros. Este año contó con la participación del Dr. Artur Evangelista, del Hospital Universitario Vall D’Hebron de Barcelona, líder mundial en patología de la aorta; el Dr. Juan Carlos Plana, director del Centro de Cardio-Oncología en Baylor College of Medicine de Houston y el Dr. Marcelo Di Carli, profesor Asociado de Radiología y Medicina y Jefe de Medicina Nuclear del Brigham and Women´s Hospital de Boston.

En esta edición del Congreso se presentaron aproximadamente 100 casos clínicos, de los cuales tres fueron seleccionados para concursar por el premio al mejor caso clínico del congreso. Entre estos se encontraba el de esta institución, junto con casos del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) y del Hospital Universitario Austral de Pilar. Durante la ceremonia de cierre del congreso se realizó una nueva presentación de los casos finalistas frente a un jurado de invitados extranjeros quienes distinguieron al caso de Clínica La Pequeña Familia con el primer premio.

Los jurados destacaron la originalidad del caso (ya que se trata de una patología muy poco frecuente, con menos de 150 casos reportados en todo el mundo), la calidad de las imágenes diagnósticas y la exitosa resolución quirúrgica.

Los autores del trabajo presentado fueron los Dres. Federico Cintora, Julián N. Mecherques, Carina E. Genna, María I. Uría y Fernando L. Mastrogiacomo, quienes participaron activamente en la evaluación diagnóstica y en el tratamiento de la paciente.

Cabe destacar que esta distinción obtenida no es un hecho aislado, sino que los profesionales del Departamento de Medicina Cardiovascular de la clínica son activos participantes en este y otros congresos de la especialidad. El Dr. Cintora ha sido presidente del Comité Organizador del Congreso en sus ediciones 2016 y 2017, y anualmente es invitado a dar conferencias sobre temas referidos a su sub-especialidad en este y otros eventos científicos. La Dra. Genna tiene también una destacada participación en la Sociedad Argentina de Cardiología y es invitada habitualmente a participar de este evento como disertante.

El Dr. Julián N. Mecherques, Jefe del Departamento de Medicina Cardiovascular de Clínica La Pequeña Familia, expresó que se trató de un caso absolutamente desafiante, raro y difícil, en el que se requirió una participación interactiva, no solo de todos los integrantes del Servicio de Cardiología, sino también de otros profesionales de la institución, además de tener que brindar la contención a la paciente y sus familiares que el caso ameritaba, hasta llegar a la completa resolución de su problema.

Es de resaltar que desde su diagnóstico inicial y hasta su tratamiento quirúrgico definitivo, todo ha sido realizado en la ciudad de Junín.

Por último, el Dr. Mecherques manifestó sentir un gran orgullo personal por estar liderando este grupo de profesionales que integran el Departamento de Medicina Cardiovascular de la clínica, que día a día trabajan incansablemente para brindar respuestas a los problemas de salud de los pacientes, y hace extensivo su reconocimiento a todos los médicos de Junín y la zona por la confianza depositada.