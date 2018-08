El Instituto Rali cumple 50 años de trayectoria profesional en Junín

El Instituto Rali, ubicado en Rivadavia 412, hace 50 años que funciona en Junín, dedicado a la enseñanza. Los primeros tiempos estaban ubicados en Rivadavia al 800.

La pionera fue Delia María Valoni (fallecida hace dos años), emprendedora y universitaria que supo avanzar con este instituto de capacitación. “Ella se especializó en países limítrofes, fue a Europa, en fin vivió para su profesión”, explicó Raquel Susana Silva, directora del Instituto Rali e hija de Delia.

Al ser entrevistada por Democracia, Raquel destacó la labor cumplida por su madre. “Ella se dedicaba a lo mismo que nosotros, a pedicuría y cosmetología y con los años fue anexando otras cosas más como masajes, peluquería, todos estos cursos que tenemos en estos momentos”, aclaró.

La entrevistada dijo que en este aniversario se quiere recordar a la pionera del instituto. “Fue una mujer que realmente fue muy reconocida por profesores, hizo uno de los primeros institutos de la provincia de Buenos Aires y que este año cumple 50 años. Ya está la tercera generación. Estamos a cargo mi hermana, Liliana Beatriz Silva y yo, como directora. Mi hermana se dedicó a toda la parte de enseñanza en Buenos Aires, profesora en la Facultad y trabajó en el Hospital de Clínicas. Y ahora están mis hijas: María Corina Mastromauro y María Albertina Mastromauro, ellas son la tercera generación”, manifestó Raquel Silva.

La entrevistada agradeció a ex alumnas que formaron parte de los 50 años de trayectoria. “En este aniversario quisimos devolver a ellas el esfuerzo, dándoles media beca a todas las ex alumnas para que sigan estudiando los cursos que no hicieron oportunamente. También agradecemos a todas las profesoras que capacitaron a nuestras alumnas”, dijo.

Servicios

Los servicios que se brindan son cursos y talleres de: Pedicuría, Cosmetología, Cosmiatría, Peluquería primero y segundo nivel, Depilación, Maquillajes, Masaje estético, Drenaje linfático, Reflexología de pies y manos, Uñas gelificadas y esculpidas.

También se brinda atención al público en Pedicuría y Peluquería.

De acuerdo a lo explicado por la directora, los profesores e instructores son de Junín. Destacó que un médico supervise todo el estudio, en tanto que en Peluquería, también hay supervisión profesional.