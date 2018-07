Mario Marchetto, cuando el arte musical y la docencia van de la mano

Mario Marchetto es un músico de nuestra ciudad que ha sabido transmitir su sapiencia a sus alumnos, tanto sea en las escuelas, cuando ejerce como profesor, como en sus clases particulares de guitarra y canto.

Integrante de una familia numerosa, muchos de ellos cantores, desde muy chico supo que la música iba a marcar su vida.

A los 9 años cantó por primera vez junto a sus hermanos, Lili, que por entonces tenía 7 años, y Eugenio (Bichi), 11. Y lo hicieron en una escuela de campo, la Primaria N° 4.

En diálogo con Héctor Martino, de TeleJunín, contó que tras esa primera presentación en público, a la semana lo hicieron en Radio Junín y poco después, en el Club Moreno, donde también cantaron Los Chalchaleros, un ícono folclórico de aquella época.

Pasó el tiempo y siempre de la mano de la música, continuó junto a su familia por los escenarios donde se promovía el folclore. Estudió música e hizo el profesorado, para trabajar haciendo lo que le gustaba.

Actualmente es profesor de música en cuatro escuelas. “Mi primera clase, en la Escuela N°1, fue cuando tenía 21 años. Ahora tengo 56….”, acotó Mario.

También da clases particulares de guitara y canto, formando un grupo que también se ha presentado en distintos espacios artísticos como la Peña Multiespacio, donde Los Marchetto tienen una peña.



Según lo explicado por el profesor, la idea es que los chicos puedan disfrutar de la música, que se animen a cantar y que en épocas actuales, tan inmersas en lo que es tecnología e internet, puedan escucharse y escuchar.

Con fuertes raíces familiares, Mario Marchetto, también habla de la familia, de la importancia de que la niñez pueda vivir la música en un marco natural, donde los más cercanos también puedan estar incluídos.

“Se trata de disfrutar de la familia, de nuestra música, recuperarla en nuestros chicos para que entiendan o puedan ver otro tipo de situaciones, como ese mano a mano con la familia de estar cantando tres o cuatro horas”, manifestó.

Junto a su grupo de alumnos, no solo hace folclore sino también otros ritmos como tango, melódico y música popular. Vale destacar que es compositor y varios de sus alumnos han llegado a ser muy exitosos en los escenarios.

“Para muchos es la primera vez que cantan. Lo lindo es que superan el bloqueo de no poder cantar, casi ni hablar frente al público, sienten que pueden hacerlo. Vamos de a poco trabajando. Es una forma diferente de comunicarse con la gente, puede ser primero cantar delante de mí, después frente a los compañeros y luego ante el público”, explicó.

En cuanto a si en esos talleres de canto se pueden descubrir los talentos, Marchetto opinó que sí, que seguramente es así, pero aclaró que en las escuelas, la meta es que la música sea alcanzable para todos, más allá de que alguno venga con ese plus de talento. “Hay chicos que salen cantando bien en la primera canción, en tanto que otros necesitan otro proceso”, acotó.

Recordando sus participaciones dirigiendo con grupos musicales, como las Voces del Reencuentro, donde estaban sus hermanos, Canay y Los Junineros.

“Canto con Guillermo Marcilla, en una clase grupal de canto, experiencia que está empezando a dar sus frutos. Él hace la técnica y yo los arreglos, para que los chicos tengan un desarrollo vocal y controlado”, explicó.

Destacó que, como muchas veces pasa en las expresiones artísticas, hay experiencias que se hacen a pulmón y con la ayuda de sus allegados, como lo que es la peña de los Marchetto y tantas más, que abonan el acervo cultural de nuestra comunidad.