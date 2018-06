Con amplia convocatoria, el paro se sentirá con fuerza en Junín

El paro general convocado para hoy por la CGT y organizaciones gremiales a nivel nacional (ver página 10) afectará los servicios públicos en el orden municipal, provincial y nacional, como así también la actividad comercial e industrial en nuestra ciudad. Es que –entre otros sectores- adhieren el gremio de los choferes y camioneros, la Bancaria, docentes de todos los niveles educativos, empleados de comercio y el sector público.

En ese sentido, Miguel Gauna, secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de Junín e integrante del triunvirato que dirige la CGT de calle Colón, al ser consultado por Democracia, dijo que el servicio de recolección y transporte se verá afectado. Su sector se concentrará en la intersección de las rutas 7 y 65, en Junín, también en la 188 y 50, partido de Lincoln; y en la 188 y 33, en General Villegas.

“En principio cada gremio de la CGT manejará el paro según su sector laboral, no habrá movilización, no obstante estaremos alerta por si algún gremio chico necesita de nuestra presencia”, advirtió Gauna.

“Paramos en protesta por el tarifazo, que está pulverizando los salarios; queremos paritarias sin techo, límites al Impuesto a las Ganancias a los asalariados, bregamos por un aumento a los jubilados y pensionados. Paramos en defensa de los convenios colectivos de trabajo y de la Ley Laboral y de los derechos del trabajador”, manifestó para luego asegurar que el paro será “el más contundente de los últimos ocho años”.

Ante ese panorama, desde el Municipio dieron a conocer un comunicado aludiendo a que se verán afectados los servicios de recolección de residuos y barrido, por lo cual la comuna pide a los vecinos que no saquen la basura para ayudar a mantener una ciudad limpia.

Respecto a la actividad comercial, se estima que será muy reducida, según adelantó Federico Melo, subsecretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Junín. “Emitimos un comunicado de adhesión al paro a las empresas, algunas han sabido entender la situación y el por qué del paro, como que este es un llamado de atención a las autoridades nacionales por la situación económica en que estamos insertos. Varios nos acompañan en la medida y van a cerrar sus puertas, no prestarán servicios, en especial los comercios de grandes superficies”, explicó Melo.

“Nosotros adherimos al reclamo de la CGT, conjuntamente con distintos sectores. Pedimos que se modifiquen algunas medidas económicas para que haya reactivación en nuestro sector, que está siendo muy afectado, que les den herramientas a las PyMes, que no haya despidos por tres meses y en defensa de los derechos laborales de los trabajadores”, apuntó.

Concentración

El Sindicato de Trabajadores Municipales se sumará a la protesta que se movilizará a la plaza 25 de Mayo a primera hora de la mañana. Gabriel Saudán, secretario general del mencionado gremio municipal, indicó que, si bien su sector convoca al paro, admitió que muchos trabajadores temen los descuentos del plus por presentismo.

Un poco más tarde lo harán los gremios nucleados en la CGT y la Multisectorial de Jubilados y Pensionados. Será a las 11 de la mañana con una concentración en la plaza principal. Estarán presentes dirigentes y trabajadores de varios gremios pertenecientes a distintas centrales sea CGT como CTA. Vale aclarar que así como hay dos CGT, una de calle Colón y otra de calle Mitre, y ambas adhieren al paro de hoy, también hay dos CTA (Central de Trabajadores Argentinos), una es la Autónoma, dirigida por Michelli a nivel nacional, a la cual está integrada ATE Junín, que preside Julio Miguenz, asimismo Cicop y la Asociación Judicial Bonaerense; y la CTA de los Trabajadores, que preside Hugo Yasqui, y a la cual pertenece Suteba. Ambas CTA avalan la medida de fuerza de hoy.

Otros sectores

El paro afectará el servicio de taxis, ya que muchas paradas han decidido no funcionar. Y en la terminal, las agencias ya avisaron a los usuarios que hoy no habrá colectivos de media y larga distancia.

La Asociación Bancaria, con Abel Bueno a la cabeza, también hace paro, por lo que la actividad en la banca pública y privada se verá afectada. La Asociación Judicial Bonaerense y la Aefip, empleados de la Afip, también adhirieron a la protesta y convocaron a sus trabajadores a sumarse al paro de actividades.