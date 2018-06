Plan de la Unnoba para la recuperación de sus residuos

La Unnoba suscribió a un convenio con la empresa Surecologic para el tratamiento de sus residuos sólidos.

Entre los objetivos se mencionan “la recuperación de residuos secos para así reingresarlos al circuito productivo como parte del nuevo concepto de economía circular”. En esa línea se pretende lograr un “manejo adecuado de los residuos sólidos para contribuir a preservar y mejorar el medioambiente”.

El plan contempla una primera etapa destinada a una campaña de sensibilización y un plan de capacitación en la Unnoba, que incluirá además la distribución de cubas para la separación en origen y recolección. En la segunda etapa se concretará la separación en origen, recolección diferenciada y compostaje.

El área de Seguridad e Higiene de la Unnoba estableció, por su parte, comenzar la gestión en los siguientes edificios: “Elvira Rawson de Dellepiane” (Newbery y Rivadavia), Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (Newbery 261), Eva Perón (Sarmiento y Newbery), Reforma Universitaria (Libertad 555), Raúl R. Alfonsín (Sarmiento 1169), Alicia M. de Justo (R. Sáenz Peña 456) y Escuela Secundaria (Newbery y Pringles). En ese sentido, se informó que para este fin se capacitará a referentes y actores de la Universidad que desarrollan actividades en estos edificios.

En la firma del convenio, de parte de la Unnoba estuvieron el rector Guillermo Tamarit, junto al secretario general Juan Pablo Itoiz, quien manifestó en conferencia de prensa: “Ambas instituciones nos vamos a involucrar en un plan de separación y tratamiento de residuos sólidos urbanos, entendiendo que el trabajo que viene realizando el área de Seguridad e Higiene de nuestra universidad para concientizar y capacitar a los actores universitarios sobre temas medioambientales se podía complementar con el trabajo que realiza la empresa”. Itoiz además adelantó que el programa implicará la capacitación de estudiantes, no docentes y docentes.

En esa línea, Darío Panelo, como representante de Surecologic, consideró a la educación ambiental como crucial: “Ámbitos de educación como el de la Unnoba son fundamentales para viralizar el cambio de actitudes. Y sin educación no va a ser posible llegar a un buen destino”. Además Panelo opinó: “Este tema debería estar en agenda en todos lados, porque es lo que se viene. Y si no nos ocupamos ya, vamos a estar en problemas en el futuro”. Además, el referente empresario anunció que el residuo se convertirá en “un nuevo producto en lo que se llama economía circular”.