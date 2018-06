Día del Padre: Un panorama difícil, salvado por las ventas con tarjetas

Un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas en los comercios minoristas por el Día del Padre cayeron 6,4% respecto del año pasado, en la comparación interanual, contra una temporada pasada que ya había mostrado una retracción del 3,6%.

Según se destaca en el informe: "El Día del Padre igualmente es una fecha que comercialmente viene perdiendo peso en los últimos años. Se prioriza más el encuentro con la familia que el regalo en sí. Por eso, esta temporada lo que más abundó fueron reservas en restaurantes, o pedidos de comida en la modalidad ‘delivery’".

Diego Ruiz, presidente de Sociedad, Comercio e Industria de Junín detalló que “la realidad hoy es que el comerciante espera una reactivación en estas fechas especiales pero no la hubo como en años anteriores. No son comparables”.

"La ventas este año fueron espectaculares, impulsadas por las promociones de tarjetas del banco Nación y banco Provincia que tuvieron grandes descuentos. Así que trabajamos muy bien el jueves, el viernes y mejor el sábado”.

Tarjetas super cargadas

Si bien el informe de CAME se muestra lapidario con la baja en las ventas, en nuestra ciudad, desde el rubro de artículos del hogar e indumentaria deportiva, el responsable de marketing de Naldo, Luciano Ares y el propietario de Center Deportes, Oscar Previti remarcaron jornadas de muy buenas ventas. Las tarjetas de crédito, además de los créditos personales, tuvieron mucho que ver en esto.

Según el informe de CAME, el ticket promedio fue de $680, un 19,2% por encima del 2017, y los comercios lanzaron descuentos de hasta 40% por pagos en efectivo.

A eso se suman las distintas promociones que en fechas especiales como lo es el Día del Padre suelen lanzar las tarjetas de crédito, si bien según CAME "hubo muchas tarjetas con los límites cargados. Se dividieron pagos en dos o tres plásticos y también sumando efectivo. Se notó en el mercado la falta de poder adquisitivo y la incertidumbre sobre el rumbo económico".

En ese sentido, Ruiz destacó el gran uso de tarjetas: “Los plásticos están 'salvando las papas' al comerciante pero cargando los cupos del consumidor”, estimó aunque destacó las ventajas del plan Ahora 12, que “es uno de los planes que hace que haya un buen movimiento, tiene una muy buena tasa”.

Oscar Previti, de Center Deportes, aseguró que las ventas en el rubro “fueron espectaculares. Impulsado por las promociones de tarjetas del Nación y Provincia que tuvieron grandes descuentos. Así que trabajamos muy bien el jueves, el viernes y mejor el sábado”.

Asimismo destacó: “Vendimos más y más continuo que el año pasado. Y el frío es un factor importantísimo en nuestro rubro”, destacó Previti .

Los más elegidos

Luciano Ares, responsable de marketing de Naldo, por su parte destacó que el rubro vendió muy bien.

“Sobre todo televisores, cerrando un poco el tema del mundial que lideró la venta pero fueron muy buenas”, estimó.

Si bien aseguró que “no se puede saber exactamente ahora cuántas ventas hubo, veníamos con un crecimiento”, destacó, remarcando que “no hubo caída”.

Asimismo indicó que el resto del mes, “seguramente cambiará porque el volumen del mundial y Día del Padre pasaron pero queda el rubro calefacción y otros que se siguen vendiendo bien”.

Afeitadoras y corta barbas, dentro de lo que es cuidado personal, según Ares, “es de lo más vendido. A eso se suma que normalmente vendemos muy bien celulares, todo lo que es notebooks, tablets, y luego herramientas, perfumes”.

Según el informe de CAME, los rubros de mejor performance fueron “Perfumerías”, que se mantuvo sin cambios frente al año pasado y “Gastronomía y Restaurantes”, donde las ventas declinaron sólo 0,2% frente al Día del Padre anterior.

"No se puede saber exactamente ahora cuántas ventas hubo pero veníamos con un crecimiento. No hubo caída de las ventas. Seguramente cambiará porque el volumen del mundial y día del padre pasaron pero queda otros que se siguen vendiendo bien”.

Preocupación

Por otra parte, el informe destaca que continúan ganando relevancia las ventas por Internet.

Según el análisis de demanda realizado por Focus Market para CAME sobre un relevamiento en 3300 consumidores, el 18% de las ventas del Día del Padre fueron online, el 43% se realizaron en comercios a cielo abierto, el 9% en supermercados y el 30% en shoppings.

En líneas generales, según Ruiz, “si bien el sector de venta de automóviles 0km viene con un repunte, lo que es indumentaria y aquellos bienes que no son de consumo necesario vienen en baja total” y volvió a manifestar su preocupación.

“El panorama no es alentador, hay que ser realistas y concientes en el cálculo de costos, saber comprar, saber vender. Tratar de capturar la mayor cantidad de ventas que se fugan por internet y hay que ser cada vez más competitivos para que las ventas no se vayan de la ciudad”.