Nuevos cruces por la planta depuradora

Luego de la publicación realizada el domingo por Democracia, sobre la situación de la planta depuradora y las implicancias y costos de una nueva, el Frente Renovador expresó vía twitter que “la Planta Depuradora funcionaba y tiene capacidad para 120 mil habitantes. Una decisión de la gestión de Cambiemos hizo que la planta fuera parada durante varios meses. Cuando intentaron ponerla en funcionamiento otra vez lo hicieron sin conocimiento y la rompieron. Todos los empleados de Obras Sanitarias lo saben. Si la prensa hablara con los empleados en vez de hablar con los jefes políticos, la información sería otra”.

En declaraciones al programa radial “Río Revuelto” de FM Clásica 103.7, el concejal por Cambiemos, Marcelo García respondió que “la planta depuradora es un tema: no es que Pablo Petrecca hizo esa planta y la dejó así. No. Ahora se está viendo la posibilidad de traer o hacer otra. Hay que tratar de traerla. De esas cosas no se hablaban. Decían que antes andada, pero cómo iba a andar con la capacidad que tenía. Lo dijo Guido (Covini)”, indicó.

Las autoridades locales señalaron en la nota publicada por Democracia que se trabaja para “refuncionalizar la planta depuradora y en la reparación de grietas”.

Del mismo modo, se puso en duda si la denunciada presencia contaminante en Rocha proviene de la planta y remarcaron que no se tuvieron en cuenta los protocolos de acción a la hora de tomar la muestra.

Asimismo, admiten que la planta depuradora hoy en día quedó obsoleta y que es necesario la construcción de una nueva, lo que requeriría una inversión de nada menos que 20 millones de dólares.