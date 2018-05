El Concejo Deliberante aprobó por mayoría la Rendición de Cuentas del período 2017

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría el Ejercicio Económico Financiero 2017 y Ordenanza Compensatoria de Excesos Ejercicios 2017.

Con 10 votos a favor, correspondientes a Cambiemos y Compromiso por Junín (Andrés Rosa) y 9 en contra, de los ediles de Unidad Ciudadana y Frente Renovador, fue aprobada la ordenanza correspondiente a la rendición de cuentas del Municipio, correspondiente al año anterior, como así también los excesos que quedaron de dicha gestión.

El concejal ausente fue el doctor Hugo Talani, del Frente Renovador.

“Presupuesto histórico”

Al respecto el edil Javier Prandi (Cambiemos), presidente de la comisión de Presupuesto, al referirse a la rendición de cuentas y el detalle de lo actuado. Recordó que el Presupuesto de 2017, en comparación con otros años, había sido histórico, con un incremento del 70 por ciento comparado con el Ejercicio del año anterior. Señaló que la deuda flotante que quedaba de lo presupuestado en el 2017, era de 74 millones de pesos, el 7 por ciento del total del Presupuesto. “El total del gasto devengado fue de 1.038 millones, se percibieron como Recursos ordinarios y afectados 969 millones, de este total tiene un origen nacional, provincial y municipal. El origen provincial es de 503 millones, el de origen municipal fue de 424 millones, y el nacional 42 millones.

Tal porcentaje de deuda lo comparó con el año 2015, apuntando que la deuda flotante era el 25 por ciento del Presupuesto, siendo esa deuda de 110 millones de pesos.

Destacó que del total de lo gastado, en obra pública y mantenimiento de la misma, se utilizaron 378 millones de pesos, el 40 por ciento, y que el mayor proveedor del municipio, ASHIRA se lleva alrededor de 100 millones de pesos de la gestión del 2017.

“Metas incumplidas”

Al respecto el edil Patricio Fay (Frente Renovador) fundamentó el voto negativo de él y su bloque, mencionando una serie de obras prometidas por el Ejecutivo, que no se habían hecho. “Lejos está de haberse cumplido con las metas propuestas” y enumeró lo que no se había realizado como “las ciclovías al parque natural, la culminación de la terminal de ómnibus ni tampoco la pista de atletismo, la repavimentación del Camino al Balneario, no se transformaron los centros de salud, al contrario fue denunciado el estado de abandono por parte de los mismos empleados”, entre otras promesas no cumplidas, a pesar de que la recaudación del Municipio fue superior a la presupuestada.

Por su parte José Luis Bruzzone (Unidad Ciudadana), tras decir que los fundamentos del no a la aprobación de la Rendición de cuentas eran similares a las aludidas anteriormente destacó la importancia de esta “ley de leyes”, la que evaluaba lo actuado en el año anterior y que desde su bloque habían visto que se habían sub-ejecutado algunas partidas presupuestarias, que atendían a las necesidades de la población que más espera de las prestaciones del Estado, de las áreas Salud o Educación. “No vemos el motivo, porque como lo dice el propio expediente, el dinero estaba disponible y no se ha invertido”, afirmó.

Más ingresos

Carolina Echeverría (Frente Renovador) en sus consideraciones recordó que hubo un aumento del 30% de las tasas municipales y que a pesar de eso, no se habían cumplido las metas propuestas, a pesar de haber incluso 90 millones más de ingreso al Municipio de lo que estaba previsto, que se tendrían que haber ejecutado más de lo que en realidad se había hecho, acusando por todo ello a la “falta de gestión”. Mencionó entre lo no hecho la obra del Espigón de la Laguna y el hospital veterinario, la falta de arreglo de caminos rurales, y ninguna construcción de viviendas.

Al hacer uso de la palabra Marcelo García (Cambiemos) no coincidió con los dichos de que se habían sub-ejecutado algunas partidas como la asignada a áreas de la Secretaría de Desarrollo Social, dijo que por el contrario, se había sobre-ejecutado en Medicina social, incluida en la mencionada secretaría. Señaló que se había hecho frente a una situación hídrica de emergencia, ante los casi 300 ml llovidos en marzo, con la construcción de terraplenes para “defender” a los barrios ubicados a la vera del canal del Río Salado.

Crédito

La contadora Natalia Donati (Frente Renovador) aludió al crédito tomado por el Municipio de 25 millones de pesos y que habían sido de libre disponibilidad y no afectado a las obras que debieron hacerse y no se hicieron. También Fay mencionó que este crédito tendría que haber sido afectado a determinadas obras. Apuntó que no se había informado en qué se había utilizado esa plata, ingresada en Julio de 2017 y no en diciembre de ese año como lo habían dicho desde el oficialismo.

Desde el bloque Cambiemos, el concejal Manuel Llovet, por el contrar, destacó la compra de maquinarias viales que hizo la gestión de Petrecca, ya que la anterior había dejado “todo destruido”, según afirmó. Señaló las obras de infraestructura en el Relleno Sanitario, las obras en al zona Norte de la ciudad, las 230 cuadras pavimentadas, entre otras.

Para el edil Lautaro Mazzutti (Unidad Ciudadana) el Municipio tiene una “clara vocación de no ser controlado” en tanto que su par, Olga Prieto salió al cruce con los dichos de la concejal Melina Fiel en esta sesión, quien había señalado las obras llevadas a cabo en las escuelas y centros de salud. Prieto rechazó de plano esto y mencionó el reclamo que los mismos docentes habían realizado días anteriores, en el marco del denominado “carpetazo”, presentando ante el Concejo Deliberante una serie de solicitudes para mejorar las instituciones educativas. “No voto positivamente porque no están cumpliendo con lo que prometieron”, afirmó la edil de Unidad Ciudadana.

Obra pública

Ante todo lo expuesto, retomó la palabra el concejal Prandi para manifestar que la oposición habló de manera errónea, cuando se refirieron a cosas puntuales. Respecto al crédito de 25 millones de pesos fue usado para comprar máquinas “que no teníamos en la Municipalidad” y afirmó: “si hay algo que no pueden hablar es de la obra pública, que durante tanto tiempo estuvo postergada”, detallando lo que sí se hizo como la repavimentación de avenida de Circunvalación, acotando la construcción en marcha del Centro de Monitoreo, 250 cuadras de asfalto, cordón cuneta, cloacas y desagües pluviales, en el marco de una mega obra que beneficiará a cinco barrios, saneamiento del Relleno Sanitario, etc.