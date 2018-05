La Rufinita: Solicitan obras de desagüe

En La Rufinita, un barrio ubicado en las afueras de la ciudad y a la vera del río, en días de lluvia intensa y continuada –como los que se vivieron la semana anterior– aparecen los déficits estructurales.

De esta manera, volvió a hacerse palpable la falta de trabajos preventivos y paliativos en el interior del barrio. “La obra grande, que va al costado de la Ruta 65 y desagua nuestro barrio y Cerrito Colorado, le pertenece a Vialidad y está hecha, con un buen mantenimiento”, explica el presidente de la sociedad de fomento, Juan Ostolaza, para luego ampliar: “El agua se va por un canal que pasa entre la nueva agencia de tractores y la antena, que lo lleva al río, Lo que falta es el trabajo en el interior del barrio, algo que estamos pidiendo hace cuatro o cinco años y no tenemos avances. Cuando llueve, el agua no se va. Hoy se ven las cunetas con más de un metro de agua. Además, no tenemos cloacas, lo que hace que todo el barrio sea poco higiénico”.

Hace varios meses, algunos vecinos de La Rufinita compraron caños para que sean colocados, principalmente en la calle Fournier, pero “a último momento” desde la comuna les dijeron que no iban a hacer falta. “Con el municipio tenemos buen diálogo, nos reciben, conversamos, estamos con la esperanza de que se empiece a hacer algo, pero no tenemos ningún cronograma de obras”, completa Ostolaza.

Infraestructura

La Rufinita se encuentra delimitado por las rutas 7 y 65, la calle Las Gallaretas y el Canal que proviene de la Laguna. Se trata de una zona que en el último tiempo exhibió un importante crecimiento poblacional.

Al tratarse de una zona que históricamente fue de quintas, todas las calles son de tierra, a excepción de un par de cuadras que rodean al jardín. Actualmente, también se está haciendo el cordón cuneta en la calle Las Gallaretas, desde la Ruta 65 hasta el Camino al Balneario.

Además, en esta zona muchos servicios están ausentes: aquí no llegan las redes de agua corriente, de cloacas y de gas natural.

“El año pasado –comenta Ostolaza–, en una reunión que mantuvimos con otras sociedades de fomento, el intendente me dijo que veía más posible hacernos las cloacas que darnos el gas natural y viendo la situación que estamos viviendo hoy en día, creemos que podría ser más necesario o urgente para el barrio”.

Otro servicio en el que advierten falencias es el alumbrado público. En referencia a este tema, desde la comuna solicitaron a los fomentistas un plano en que indique dónde creían que se necesitaba iluminación, y lo que hicieron “fue lo contrario”, es decir que marcaron las luminarias existentes y resaltaron algunas cuadras en donde no hay ni una sola luz: “Ahora anochece a las seis de la tarde y si bien es un barrio muy tranquilo, hay mucha vegetación, árboles, y si una señora quiere mandar a su hijo o hija al almacén puede sentir temor de hacerlo”.



Otros temas

Los residentes de este sector advierten que un problema importante es el de la señalización y la iluminación en el ingreso al barrio por la Ruta 65. “Sigue siendo una zona oscura, no está señalizada y las bajadas no se ven”, señala Ostolaza.

El tránsito de camiones que cruzan por el medio del barrio es una costumbre que disminuyó un poco en el último tiempo, aunque sostienen que cuando se termine la obra en Las Gallaretas podría haber nuevos inconvenientes. En tal sentido, las autoridades informaron que se pondrá un puesto de control como el que hay en el acceso de la avenida de Circunvalación.

Otro aspecto sobre el que alertan los lugareños es que hace tiempo que no pasan a recolectar los residuos no domiciliarios. “No hay un día específico en el que pasen, no pasa nunca o lo hace cuando se les ocurre, y nunca saben nada”, se quejan.

Sociedad de fomento

La última semana del mes de julio se realizará la asamblea para renovar las autoridades de la sociedad de fomento, por lo que se convoca a los vecinos del barrio a participar de la entidad e involucrarse con el barrio.