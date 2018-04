Desconectan unos veinte comercios en Junín que estaban colgados de la luz

Si bien en notas anteriores de Democracia se informaba sobre las conexiones clandestinas en viviendas y el riesgo que esto implica, la realidad hoy en día se centra en empresas de Junín que fueron atrapadas colgadas de la luz.

Durante un operativo de control que se realizó esta semana, personal de la Empresa Distribuidora de Energía Norte (EDEN) encontró cerca de veinte comercios de Junín que tenían medidores de electricidad alterados, conexiones en directo y otros delitos, por lo que procedió a labrar las actas de rigor dejando a los domicilios sin energía.

Uno de esos locales es un salón fiestas (pelotero) donde realizan cumpleaños para niños.

Pese a que el fenómeno se viene extendiendo y hay amplias zonas de la ciudad con enlaces ilegales, lo cierto es que el hurto o el robo de electricidad, como así también la defraudación por manipulación de instrumentos de medición, son delitos que se castigan con penas de prisión de hasta seis años.

Según pudo comprobar Democracia, los operarios de EDEN realizaron la desconexión a la línea eléctrica de estos locales, ya que estaban colgados de manera ilegal.

Esta situación, que si bien no es nueva, en el último tiempo parece haberse agravado, y provoca un serio riesgo no solo para estos comercios y personas que tienen conexiones directas o clandestinas a la línea de tensión, sino para toda la red eléctrica.

De hecho, prácticamente a diario ocurren desperfectos en transformadores o en cables como consecuencia de la sobretensión, y en muchos casos tienen que intervenir los bomberos y personal de Defensa Civil para controlar la situación.

Por el lado de los usuarios, que abonan todos los meses la boleta correspondiente -que este año viene llegando con aumentos que castigan el bolsillo de los juninenses-, advierten que por esta situación irregular ocurren sobrecalentamiento del tendido eléctrico y tienen baja tensión en sus hogares. Por ejemplo, en una zona donde existe una “fase” para diez hogares, hay otros diez domicilios más conectados ilegalmente, lo que genera una caída de la tensión.

Además, esta situación genera el derroche de energía, ya que estos usuarios ilegales no tienen que pagar factura de luz, por lo que no se preocupan en medir el consumo.

“El plan de obra de este año es más ambicioso”

Sabemos que hay puntos que mejorar, pero trabajaremos en conjunto para recrear un vínculo con la comunidad de Junín. Alejandro Biaconsino. Gerente de EDEN

Este año, el plan es más ambicioso y demandará también alrededor de 120 millones de pesos y ya se está ejecutando para mejorar el servicio. Fernando Favarolo. Gerente técnico de EDEN

Con la intención de conocer de qué manera avanzan las obras y cuáles son los proyectos que la empresa ejecutará para mejorar el servicio que brinda la firma, el Intendente de Junín se reunió con Alejandro Biancosino, gerente área Junín y Fernando Favarolo, jefe técnico, ambos, representantes de la empresa EDEN.

Tras la reunión, el Jefe del Gobierno de Junín, manifestó que "a raíz de la reciente asunción de Alejandro Biancosino como gerente de la empresa, hemos concretado este encuentro con la idea de analizar cómo marcha el plan de mejoras que la empresa está ejecutando en nuestra ciudad, que demandó una inversión de alrededor de 150 millones de pesos y que implicó el tendido de 5 kilómetros de red subterránea en la ciudad, el recambio de alrededor de 800 postes, de hecho este último jueves se trabajó en el barrio San Francisco, dando así respuesta a un reclamo que había llegado a nuestra oficina de defensa del consumidor, más trabajos de poda para el despeje del cableado aéreo".

"Este encuentro nos permite controlar desde el municipio este plan de obra que la empresa se había comprometido y así mejorar el servició de energía eléctrica que la empresa brinda en nuestra ciudad", aseguró. También el intendente Petrecca afirmó que "la idea, es trabajar en conjunto para dar respuestas rápidas. Nosotros recibimos muchos reclamos a través de la oficina municipal de defensa del consumidor y gestionamos las respuestas de inmediato para que el vecino tenga las respuestas que necesita".

El intendente de Junín anunció que "un punto muy importante, es trabajar en los sectores con más inconvenientes, por eso, en este marco, se comenzará en los próximos días un trabajo en el Cuadrante Noroeste de la ciudad, para lograr una correcta conexión de los usuarios. Este es el trabajo que queremos llevar a cabo desde el municipio junto a la empresa, para que el vecino, cuente con un mejor servicio".

Para finalizar, Pablo Petrecca señaló que "este municipio, asumió el compromiso de ponerse al frente de todos los reclamos, los que llegan al municipio y los que también llegan a la empresa, no queremos pasarle la pelota a nadie, sino, en conjunto, municipio y empresa, trabajar para darle respuestas al vecino, que se merece una correcta prestación del servicio". Para graficar este trabajo, Petrecca contó que "en barrio Villa Talleres realizamos un recambio de luminarias y la colocación de postes, pero para que estos funcionarán necesitábamos una obra de la empresa que ya está en marcha, de esta manera, en conjunto, los vecinos de ese barrio contarán con una mejor iluminación".

Por su parte, Alejandro Biancosino, flamante gerente de la empresa en nuestra ciudad, dijo que "la intención de esta reunión, además de venir a presentarme, fue asumir el compromiso para realizar todas las obras necesarias que desde el municipio se vienen exigiendo. Sabemos que hay puntos que mejorar, pero trabajaremos en conjunto para recrear un vínculo con la comunidad de Junín ejecutando un gran plan de obras en toda la ciudad que es el que le hemos enseñado al intendente".

"Este plan de obras se ejecutará en el transcurso de este año y abarca a muchos barrios de la ciudad y de esa manera ir resolviendo todos los problemas, mejorar el servicio y haciéndolo en equipo con el municipio. En mi llegada a Junín encontré un gran equipo de trabajo, el cual nos permitirá alcanzar estos objetivos", concluyó Biancosino.

Consultado sobre las obras que se llevan a cabo, Fernando Favarolo, gerente técnico de la empresa, manifestó que "el compromiso asumido el año pasado de los 5 kilómetros de tendido subterráneo ya se ejecutó, como todo el compromiso de diferentes obras. Este año, el plan es más ambicioso y demandará también alrededor de 120 millones de pesos y ya se está ejecutando, implicando más tendido bajo tierra, recambio de cables y postes y la generación de nuevas líneas de media tensión, todo para mejorar el servicio, que es lo que hoy reclama el vecino de Junín".