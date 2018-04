Mariana Asín, una juninense a bordo de la Fragata Libertad: “Es un estilo de vida”

La guardiamarina Mariana Asín nació en Junín, hace 23 años, y en el 2012, cuando concluyó sus estudios secundarios, decidió cumplir su sueño de ingresar a la Armada Argentina. “Yo estaba estudiando para ser profesora de música en paralelo con el colegio pero también quería ser militar”, expresó.

Mariana se encuentra a bordo de la fragata ARA “Libertad” completando su instrucción en el buque escuela argentino. Rumbo a Ushuaia, contó sobre su vida y las expectativas que tiene por ser parte de la Institución.

A los 17, Mariana empezó a investigar acerca de la carrera naval. A pesar de no tener ningún familiar en la Marina, siempre se sintió atraída por las Fuerzas Armadas. “Una tradición familiar era ver todos los años por televisión la zarpada de la fragata ARA ‘Libertad’ y cuando tenía 9, le dije a mi mamá: ‘Imaginate cuando me vayas a despedir a mí’, y así fue”, contó.

En ese momento, quien la supo guiar y aconsejar fue el sacerdote del grupo parroquial al que asistía, un capellán del Ejército Argentino. “Para mi familia fue una decisión inesperada porque estaba estudiando otra cosa. A mi mamá le costó más al principio por las distancias que nos separan y pensaron que no me iba a gustar, pero ahora me acompañan todo el tiempo y están muy presentes en mi vida”, relató.

Ella desconocía la vida que le esperaba dentro de la Armada antes de ingresar, lo único que sabía era que debía superar sus límites. “Mi primer desafío fue aprender a nadar y desde entonces no paro de incorporar nuevos conocimientos. Me gusta ver hasta dónde puedo llegar, es un estilo de vida distinto”, afirmó.

“Para nosotros, los Guardiamarinas en Comisión, este viaje en la fragata significa llegar adonde queríamos llegar, y lo hicimos todos juntos. Mi sueño ahora es disfrutar, aprender y navegar”, señaló y resaltó que este viaje de 8 meses va a ser uno de los más extensos de su carrera naval y por eso quiere aprovechar al máximo esta oportunidad de surcar los mares.

Asimismo, agregó: “El oficial de Marina debe aprovechar el lugar donde esté destinado para aprender. La Armada es una institución que brinda muchas oportunidades para progresar constantemente. Somos una familia que crece, donde nos conocemos mucho y trabajamos en equipo”, concluyó.