Se proyectará en Festival Internacional de Cine, película filmada en Tiburcio

Un largometraje documental filmado en el pueblo de Tiburcio, partido de Junín, por el cineasta Cristian Pauls, se estrenará en el Bafici 2018, este mes en Capital Federal.

“Tiburcio” será uno de los films que se expondrá en el 20° Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) entre el 11 y el 22 de abril del corriente año.

El documental fue filmado por Pauls, con un gran esfuerzo de producción, que contó con la colaboración de la gente de Tiburcio y de Junín cuando nos visitó en el 2015.

Según lo expresara el cineasta a diario Democracia en mayo del 2015, los motivos que lo llevaron hasta estos pagos fueron netamente personales, con la intención de bucear en la historia de una casa, donde habitó su abuela materna Dora Gonthier de Benedetto (fallecida en 1978), en base a sus propios recuerdos de su niñez, cuando la venía a visitar, junto con su hermano Alan.

Vale mencionar que Cristian es integrante de una conocida familia de artistas, algunos de ellos muy famosos como el actor Gastón Pauls, de quien es hermano por parte de padre.

Es director, productor y guionista de cine, además de docente en distintas instituciones cinematográficas argentinas y extranjeras.

“Tiburcio”

“Tiburcio” es un largometraje documental de 98 minutos de duración. Se proyectará en el Bafici 2018 como parte de la selección oficial el miércoles 18 de abril, a las 20.30, y el viernes 20, a las 17.15, ambas funciones en el Village Recoleta 1; y el domingo 22 de abril, a las 12, en el Village Recoleta 9.

Datos: guión, imagen, producción y dirección, Cristian Pauls; Cámara adicional, Gabriel Massano Daher (Junín); coordinación de producción, Judith Caldiroli (radicada en Tiburcio); guión de montaje, Alejo Moguillansky y Cristian Pauls; montaje, Luiza Paes, Alejo Moguillansky y Cristian Pauls; post producción de sonido y mezcla, Marcos Canosa; post producción de imagen, Gorky Films; colorista, Laura Larrosa; diseño gráfico, Juan Montoreano. Música, Beethoven y Katia y Marielle Lebeque.

Cristian y su historia

Cristian Pauls cuenta su historia relacionada a Tiburcio y cómo le surgió la inquietud de hacer un film sobre este pueblo.

“Nací en 1957. Hasta el ‘65 fui de vacaciones a Fortín Tiburcio, un pequeño pueblo rural cercano a Junín. Era mi abuela Dora la que nos llevaba: solo ella, mi hermano y yo. Una casa, un pequeño rancho que mi abuelo le había construido y que era la única de material”, rememoró.

“Después crecí y dejé de ir pero nunca supe cuántas veces estuve allí. Y una vez muerta Dora nadie se hizo cargo de la casa que, al lado de los familiares Elena y Margarita, nunca supimos si había sobrevivido al paso del tiempo. Cincuenta años más tarde quise volver para saber que había quedado de ella. Y allí estaba ahora…”, expresó.

Cuando Pauls vino a Junín y a Fortín Tiburcio, traía consigo un bagaje de recuerdos familiares, entre los que estaban las visitas a este pueblo durante su niñez, que lo impulsaban a querer saber más y a no olvidar.

Al rememorar la nota que hizo Democracia, en mayo de 2015, surgen los dichos de Cristian cuando manifestó: “una serie de contingencias familiares se confabularon para producir ese retorno varias veces postergado. La enfermedad de mi madre (Alicia “Pina” Benedetto), nuestra pésima relación, la oscuridad que significaba para mí su propia historia familiar para con sus padres (mis abuelos), el hallazgo de una fotografía misteriosa, una casa ¿abandonada? y toda una franja familiar –la materna- que yo desconocía por completo, me atrajeron. Cómo si allí hubiera una verdad oculta que me interpelaba y que ahora reaparecía con la fuerza de aquello que debe ser puesto cara a cara antes de poder continuar”.

La foto encontrada por Pauls por aquellos tiempos y la conmoción que esta le produjo, se transformó, según él en la imagen medular de un film que ahora se revela en un festival de cine independiente con trascendencia internacional.