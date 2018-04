La Cooperativa Eléctrica brindaría este año servicios de Internet y Televisión

La Cooperativa Eléctrica de Agustín Roca Ltda. presta servicios de distribución de energía eléctrica desde 1964, actividad que con el tiempo fue sumando los de agua potable y de sepelio, y este año espera anexar el servicio de Internet y Televisión.

Adrián Darío Ratto, presidente de dicha Cooperativa, en diálogo con Democracia, manifestó que en la última asamblea del consejo de administración se decidió anexar otro servicio, el de Internet y Televisión por fibra óptica, cuyas gestiones ya están avanzadas y pronto a concretar.

“Será un servicio de muy buena calidad, porque llega con fibra óptica, un cable que no tiene pérdida de nada por lo que será una internet y televisión de lo mejor. Es una obra costosa pero la hará la misma cooperativa, que brindará el servicio a sus socios, tratando en lo posible que le sea lo más económico que se pueda. Con una antena también se puede dar el servicio a los usuarios rurales”, apuntó.

Cabe destacar que internet permite dar facilidades a la gente para pagar sus impuestos, realizar trámites y gestiones, como así también para los estudiantes de distintos niveles de educación.

La cooperativa tiene alrededor de 700 usuarios rurales y urbanos de Agustín Roca.

Respecto a los últimos incrementos en las tarifas, el directivo señaló que han sido elevados y que administrativamente a veces se ocasionaban problemas ya que la cooperativa usualmente cobra sus servicios cada dos meses, complicándose la facturación al haber aumentos tan seguidos. Aclaró que había distintos tipos de tarifas como las sociales, rurales, etc.

Aclaró que, por otra parte, la entidad está realizando obras para mejorar el servicio y se ha incorporado personal para el trabajo en las líneas rurales, cambio de columnas, etc.

Un poco de historia

La Cooperativa Eléctrica de Agustín Roca Ltda., nace por la necesidad de dotar de energía eléctrica a la localidad de Agustín Roca, en el partido de Junín (B), y como espejo de esa acción, a la vasta zona rural y productiva que la circunda. Con ejemplos recogidos de otras localidades que con gran esfuerzo energizaron sus poblados, caso de Baigorrita y Agustina entre otras, un grupo de visionarios y pioneros, se pusieron en marcha para fundar, inicialmente la Cooperativa, para luego dar el puntapié inicial para la construcción de electroductos que permitieran el fin deseado. Fue así que el día 22 de marzo de 1964, en un domicilio particular de la localidad, con la asistencia en masa de los habitantes, se conformó la Asamblea Constitutiva, la que produjo la conformación del Primer Consejo de Administración, constituido por 17 directores titulares, 3 suplentes, 1 síndico titular y 1 suplente, según el siguiente detalle:

Presidente: Juan Angel Rustici.

Vicepresidente: Efrén José Picchi.

Secretario: Pedro A. Fregosi.

Prosecretario: Juan Carlos Pinto.

Tesorero: Alejandro Camera.

Protesorero: Romualdo Lucchini.

Vocales: Juan Ricardo Perazzolo, Bonifacio Maguregui, Luis Perazzolo, Antonio Rustici, Uldemar Franco, Dante Salino, Alcides León, Pedro Sanguinetti, Luis María Picchi, Horacio Musante.

Vocales suplentes: Pedro J. Picchi, Ambrosio Citterio, Miguel Peratta, José Pomés.

Síndico titular: Manuel Franco.

Síndico suplente: Francisco Guiguet.

Autoridades actuales

Comisión directiva actual:

Presidente: Adrián Ratto.

Vice: Fernando Franco.

Secretario: Raúl Palma.

Prosecretario: Ariel Bissio.

Tesorero: Juan Carlos Fanzini.

Protesorero: Hugo Riva.

Vocales: Norberto Romanelli, Mario Domínguez, Gabriel Beccacece.

Vocales suplentes: Sergio Gatti, Amilcar Citterio, Leonel Bustos.

Síndico titular: Daniel Marengo.

Síndico suplente: Luis E. Biset.

Gerente: Héctor Bianco.