Ruralistas se reunieron con legisladores para reactivar reclamos “históricos”

Tras los anuncios de Vidal para el campo, donde se prometió un paquete de medidas tendientes a auxiliar al sector –que pasó de las inundaciones a la sequía- con créditos blandos y exenciones impositivas, además de arreglos en los caminos rurales, productores de Junín convocaron ayer en la sede de la Sociedad Rural a los legisladores provinciales de la ciudad para solicitarles colaboración y participación ante las problemáticas que afronta el sector, como la suba de impuestos, la sequía, el manejo del agua y el funcionamiento del Comité de Cuenca.

En el encuentro, del que participaron representantes de todos los espacios políticos, y al cual el campo calificó como “positivo”, se abordó un tema sensible para el sector agrario: el Comité de Cuenca del Salado (Sub Región A1) integrado por los distritos de General Arenales, General Villegas, Leandro N Alem, Junín, Lincoln, Florentino Ameghino, General Pinto, General Viamonte, cuyo presidente es el jefe comunal Pablo Petrecca.

Es que desde hace un tiempo el campo viene reclamando mayor participación en el funcionamiento del Comité, ya que sostienen que, al no tener convocatoria gremial, sus reclamos no son escuchados.

De hecho, se planteó que el campo tenga más participación, que se amplíe el presupuesto y que los legisladores intercedan para que la Provincia apruebe el aumento de recursos.

También se les pidió a diputados y senadores de Junín ayuda para culminar la obra del puente de Lincoln, y saber en detalle el estado de la misma, el tiempo y los costos.

También se dialogó sobre la emergencia en los distritos por la sequía, el tema del agua que fue grave hace un tiempo en la región, como así también la situación de los productores que sufrieron estas situaciones climáticas.

Asistieron los senadores Juan Fiorini (Cambiemos), y Gustavo Traverso (Unidad Ciudadana), y las diputadas Rocío Giaccone (Peronismo kirchnerista), Laura Ricchini (Cambiemos) y en reemplazo de Valeria Arata concurrieron los asesores del Frente Renovador en temas económicos Santiago Aguiar y Mario Scévola.

Por las entidades estuvieron el anfitrión, Joaquín Elósegui, Alejandro Barbieri, Rodrigo Esponda (RENATRE), el ingeniero Alejandro Borchex (delegado de la Sociedad Rural Argentina) y representantes de APAJ, convocados por la Rural.

Cambios en la ley de emergencia

“Fue una reunión muy buena, donde todos hemos hablado e intercambiado opiniones y reiterando el reclamo histórico del sector como los elevados aumentos del inmobiliario rural y la necesidad de cambiar la ley de emergencia”, indicaron desde la SRJ.

El presidente de la Sociedad Rural de Junín, Joaquín Elósegui, explicó: “Pedimos por la emergencia agropecuaria, ya que muchos productores no pueden acceder porque es una ley de emergencia obsoleta, y cientos de productores, al deber impuestos no ingresaron en los beneficios de la emergencia, por eso les solicitamos que trabajen en la redacción de una nueva ley”.

Además, remarcó que “muchos productores perdieron todo, animales, molinos, cascos, y para ellos pedimos ayuda porque no pueden pagar sus impuestos y otros créditos más blandos”. En esa línea, Elósegui aprovechó la ocasión para solicitarles a los legisladores presentes para eliminar el Ingreso Bruto al sector, porque “muchos tienen que pagar sabiendo que ni la industria ni el comercio la pagan”.

Barbieri: “Se debatió y pudieron llevarse las inquietudes”

En tanto, el vocal de la Sociedad Rural de Junín, Alejandro Barbieri, afirmó que “la reunión giró en torno al planteo que se viene haciendo de años, sobre el funcionamiento del Comité de Cuenca básicamente, donde las entidades rurales no tiene participación activa, por eso pedimos que se reforme la ley para tener voz y voto, revisamos la falta de presupuesto del Comité, que se puede pedir a la provincia”.

“Queremos que los legisladores intercedan en la obra del puente de Lincoln para saber en qué estado está y para que se haga”, detalló y reiteró: “Queremos que el Comité de Cuenca funcione como corresponde de una vez por todas y hasta que eso no suceda seguiremos insistiendo con todos estos temas”.