Arata reclamó al municipio que baje la tasa de red vial

La legisladora provincial por el Frente Renovador Valeria Arata destacó los anuncios que realizó la gobernadora María Eugenia Vidal en Bragado para el sector agropecuario. "Cualquier medida que venga a colaborar con la producción agropecuaria es una buena noticia para toda la región. El sector no terminó de salir de las dificultades que generaron las inundaciones y enseguida comenzó a sufrir el flagelo de la sequía", señaló la legisladora por la Cuarta Sección Electoral.

Y agregó: "Entiendo que hay una batería de anuncios en materia impositiva, de infraestructura y de créditos a tasas bajas, por lo que esperamos que se comiencen a materializar a la brevedad, ya que la situación es muy compleja, no sólo para el sector sino para todo el circuito económico del interior de la Provincia, que depende en gran medida de la actividad agropecuaria".

"La gobernadora insistió en comprometer a los intendentes en acompañar estas medidas y colaborar con el sector en quitarles presión impositiva. A final del año pasado, en Junín, generó malestar el desmedido aumento de la tasa de red vial, por lo que sería de esperar que el municipio rectifique esos montos”, afirmó.

"Hay otros sectores que están atravesando un contexto muy difícil y también esperan oxígeno del Gobierno. El comercio no levanta cabeza, mes a mes perciben bajas en las ventas al mismo tiempo que aumentan los costos fijos de luz, gas y alquileres. Los distritos del interior necesitan de la intervención y la gestión del Estado para atravesar este difícil contexto económico y salir cuanto antes de la crisis", cerró.