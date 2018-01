"Hay una gobernadora que escucha a todos los municipios", afirmó Petrecca

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, afirmó en una entrevista con el portal provincial Letra P, que no hay discriminación con ningún municipio por el color político y defendió el pacto fiscal impulsado por la Gobernadora.

-¿A nivel local qué implica el pacto fiscal?

-Permanentemente vamos revisando la gestión para ver qué cosas hay que mejorar. Desde el principio somos conscientes de que no podemos gastar más de lo que entra. Tratamos de ser eficientes en el manejo de los recursos públicos que son escasos, que son del esfuerzo de los vecinos para desarrollar mejores inversiones y servicios para que la gente viva mejor. No nos costó nada adecuarnos en este sentido.

-La mayoría de los intendentes de Cambiemos avanzará con el pacto fiscal, pero no todos van a aplicar medidas de austeridad ¿Si no están de acuerdo, no hay posibilidad de debatir los planteos de Vidal?

-Nosotros tenemos un importante espacio en el foro donde se debaten todos los temas. Seguramente para varios intendentes es más sencillo no aumentar las tasas en el municipio y, cuando “las papas queman”, salir a pedir ayuda a la Provincia o a la Nación. Creo hay que tener responsabilidad en todos los ámbitos y entender que el Estado somos todos. Esta es una discusión que damos entre los intendentes y lo entendemos. Esto no ataca para nada la autonomía de los municipios, como muchos critican, sino que es un ordenamiento de las cuentas públicas.

–Al principio de la gestión de Vidal, no todos los intendentes la respaldaban y, por ejemplo los radicales, eran críticos. Ahora eso cambió. ¿Cambió la percepción sobre la gobernadora?

-Lo que influyó fue el paso del tiempo. En 2014 éramos poquitos, en ese momento María Eugenia Vidal era una persona poco conocida en la provincia de Buenos Aires. Quizá los intendentes radicales, al no conocerla, porque no han transitado un camino junto a ella, donde Cambiemos también llegó como una estructura reciente, estaban un poco escépticos o con dudas. Pero el paso del tiempo ha demostrado que hay una gobernadora que escucha a todos los municipios.

-¿Cómo se responde, siendo intendente oficialista, ante la tensión social que provocan algunas medidas del Gobierno nacional, como los aumentos de los servicios y de la nafta?

-Los intendentes somos la primera puerta. Somos los que recibimos las felicitaciones y también las cachetadas. El país ha pasado por momentos críticos y se han tomado decisiones difíciles, pero lo que hemos hecho es dar la cara, hablar siempre con la verdad, decir cuál era las situaciones y por qué se hacía lo que se hacía. Quizá el momento puede ser crítico, pero la gente sabe que le hablás con la verdad y el tiempo también te demuestra que uno tiene razón.

-¿Qué relación tiene con la oposición, no sólo con el massismo, sino también con el kirchnerismo?

-Desde 2015 a 2017 la relación con el massismo fue dura. Nos encontramos permanentemente con palos en la rueda, con una oposición destructiva. No así, aunque parezca raro, con el kirchnerismo, que supo entender la situación y hemos podido dialogar. En el Concejo Deliberante, más allá de que no tenemos mayoría, el diálogo ha sido nuestra forma de trabajar. Algunos lo entienden como una oposición constructiva, otros destructiva; pero la gente se da cuenta quién es quién y elige, como lo hizo en octubre, cuando tuvimos un respaldo muy importante.

– Teniendo en cuenta las denuncias que pesan sobre ex funcionarios meonistas, ¿piensa que puede pasar como en Lincoln, donde se detuvo al ex jefe comunal Jorge Fernández?

– La justicia está investigando y será quien determine el destino del ex intendente y su equipo. Nosotros hemos encontrado muchos hechos irregulares y como nos hemos comprometido con la sociedad a decir siempre la verdad, lo hemos expuesto. Hay dos causas judiciales muy importantes: una con el Grupo Junín, que fue prácticamente vaciado, dado que se usaron los fondos públicos para la campaña electoral; y la otra causa es por la obra pública.