Hospital: reclamo por las ambulancias

La diputada provincial por el Frente Renovador Valeria Arata presentó un proyecto en el cual solicita al gobierno bonaerense la compra de tres ambulancias para el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Abraham Piñeyro” de Junín.

En la iniciativa, la legisladora por la Cuarta Sección Electoral advirtió que “es irrazonable que un hospital provincial como el de Junín, que es sede de la Región Sanitaria III y cubre la atención de pacientes de todo el noroeste bonaerense –como por ejemplo de distritos como San Nicolás, Pergamino, Chivilcoy, Pehuajó, Trenque Lauquen, y también de otras provincias como Santa Fe, Córdoba y La Pampa-, cuente solo con tres móviles para la atención de las emergencias médicas”.

En este sentido, la diputada massista añadió que a esta situación de desinversión se suma “la dificultad para el traslado de pacientes hacia otras localidades, ya que las ambulancias la mayoría de las veces no funcionan”.

Arata también explicó que “al día de hoy, los profesionales del HIGA deben pedir ambulancias a municipios vecinos cuando necesitan realizar algún traslado, ya que sólo cuentan con un vehículo que se encuentra casi apto para el traslado de pacientes a largas distancias”. Y se refirió al estado en el que se encuentra la unidad de traslado: “No le funciona el aire acondicionado y suele tener desperfectos mecánicos. De las otras dos ambulancias, una no está en condiciones de viajar y la restante tiene averiado el motor”.

“Lamentablemente, hoy vemos que el hospital cuenta con una sola ambulancia en condiciones, mientras que la Municipalidad de Junín, que no tiene hospital ni lugares de internación, cuenta con una ambulancia de alta complejidad y una Unidad de traslado de menor complejidad. Es algo incomprensible, ya que ninguna de las dos ambulancias que tiene el municipio fueron compradas con fondos propios, cerró Arata.