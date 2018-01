Se celebra el día del pizzero, un oficio muy admirado en la gastronomía local

Hoy, 12 de enero, se celebra el Día del Trabajador Pizzero y Pastelero en Argentina.

En esta fecha tan especial se destaca la labor de todas las personas que se dedican a dicho rubro gastronómico, quienes preparan delicias que son disfrutadas por los argentinos de forma cotidiana.

Se festeja todos los 12 de enero en homenaje a la fecha de fundación del sindicato perteneciente a dicho gremio, el Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (STPCPHyA).

Ese día es feriado para todos los trabajadores del sector, comprendidos por dicho convenio colectivo de trabajo.

El inicio de la comercialización de pizzas en Argentina ocurrió en el barrio porteño de La Boca. Previamente a que se abrieran dichos locales comerciales, la pizza llegó a nuestro país de la mano de los inmigrantes italianos.

Los elementos del pizzero que recorría las calles de Buenos Aires a fines del siglo XIX ofertando su producto eran simplemente un trípode y una campana de lata que lo resguardaba de la intemperie y servía de refugio a los improvisados comensales. Luego llegaron los pregoneros de la fugazza y la fainá, que se colocaban estratégicamente cerca de la escuelas, a la espera de la salida de los alumnos.

La pizza consiste en un pan horneado elaborado con harina de trigo, sal, levadura y agua. Una vez que se ha formado la base, generalmente con forma redonda se añade la salsa de tomate y se incorporan los ingredientes elegidos como por ejemplo: queso, jamón, aceitunas, cebolla, etc.

Existen un gran número de tipos de pizza dependiendo de los ingredientes que le incorporemos.

Según cuenta la tradición, la pizza napolitana más popular, junto con la marinera, es la margarita y fue realizada en honor a la reina Margarita de Saboya. Es condimentada con tomate, mozzarella, albahaca fresca, sal y aceite cuyos colores representan a la bandera italiana. Además Fue la primera receta en incorporar queso en 1889.

Cabe destacar que el tomate, uno de los ingredientes principales de esta comida nacida a orillas del Mar Tirreno, es de origen americano, que luego de la colonización se fue incorporado en la gastronomía europea al igual que la papa, batata, el cacao y maíz.

Al igual que “la pasta”, la pizza nació de un alimento elaborado por los habitantes humildes de la ciudad de Nápoles y la composición no era tan variada como la actual en la cual existe la de champiñones, cuatro quesos, palmitos, de huevo, salchichas, entre varias.

Hoy, a través del delivery, es una de las comidas más consumidas en nuestro país, y Junín no es la excepción. La gente en general recurre cada vez más a este menú, que en las noches de verano, se degustan con verdadera devoción.

Festejo

En el Día del Trabajador Pizzero y Pastelero se homenajea a todas aquellas personas que se dedican a la elaboración de pizzas o pasteles. Tal fecha surgió como reconocimiento a una profesión reciente que nació en diversos países en los que ahora se elaboran unas pizzas al estilo italiano de una gran calidad gastronómica.

El término "pizzero" hace referencia al cocinero encargado de la elaboración de las pizzas cuya popularidad se ha extendido por todos los lugares del mundo en una infinidad de variantes. En muchos países la profesión de pizzero es reciente y crece día a día.

La pizza a la parrilla es argentina

Se dice que la primera pizza a la parrilla se cocinó por primera vez en un típico bodegón de barrio porteño en Villa Crespo ubicado en avenida Scalabrini Ortiz 701 a principios de la década de 1990.

En ese lugar, Danilo quien confesó ser un mal asador de carne, inició con este local gastronómico que ha sido puntuado como uno de los mejores de Buenos Aires a la altura de Güerrín y El Cuartito.

“Me acuerdo que una vez me habían hecho una nota, no por la pizza, sino porque este bodegón, antiguamente, había sido una pulpería donde Borges habría escrito algunos cuentos. Lo cosa es que después de la nota llegué y había una cola de una cuadra. Me largué a llorar”, exclamó el inventor Danilo.

En la actualidad, la expansión de la pizza a la parrilla llegó a todos los barrios porteños y al interior del país con una gran aceptación popular acompañada no por la cerveza, sino por el fernet.

Pizza y fernet

Con la gran expansión de este aperitivo en territorio argentino, también de origen italiano, en el transcurso del siglo XXI el fernet y la pizza comenzaron a ser grandes aliados en las provincias del interior del país.

Si bien la cerveza acompaña muy bien a este alimento, en la actualidad el público joven hizo crecer esta nueva tendencia con la bebida a base de hierbas que comenzó siendo furor en Córdoba, donde más la consumen.

Cabe destacar que los locales gastronómicos y empresas de deliverys ofrecen estas dos bebidas alcohólicas en las cartas que les entregan a los clientes.





Moscato, pizza y fainá

Dicen que el asado figura en el top ten de las preferencias nacionales, pero no hay duda de que la pizza está a la altura a la hora de organizar una juntada o salida con amigos.

“Las luces se encienden, calle Corrientes, se llena de gente, que viene y que va. Salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar y en La Universal, fin de la noche, moscato, pizza y fainá”, dice la letra de Memphis La Blusera, escrita por Adrián Otero.

Tras 70 años de historia, y con una riqueza cultural incalculable, por haber albergado a los creadores, poetas, músicos y bohemios del barrio, y también del más allá, en febrero del año pasado cerró las puertas la pizzería Universal.

Pizza con champagne

“Pizza con champagne” fue una definición de gustos gastronómicos, estilos políticos, tendencias culturales que definía en un plato y una bebida al peronismo de los años noventa.

La idea de esa unión entre comida popular y bebida exclusiva decía algo más de la Argentina que una alianza y fue la que llevó a que la pizza con champagne se convirtiera, incluso, en el título del libro de Sylvina Walger sobre la cultura menemista.