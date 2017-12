Fuerte reclamo y escrache a senadores que aprobaron la reforma previsional

Como todos los miércoles, a las 11, la Multisectorial de Jubilados y Pensionados de Junín realiza marchas alrededor de la plaza 25 de Mayo para reclamar que se respeten los derechos de la clase pasiva.

En la víspera, la marcha tomó un tinte especial por la discusión que se da en el Congreso de la Nación para aprobar la reforma previsional que impulsa el Gobierno nacional, que comenzó en el Senado (el 29 de noviembre pasado) y el martes último siguió en Diputados, logrando dictamen para que dicha ley se trate en el recinto, entre el 20 y 21 de diciembre.

En diálogo con Democracia, José Luis Álvarez, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Junín y dirigente de la Multisectorial de Jubilados de Junín, recordó que la marcha que se hace los miércoles, surgió del seno del centro de jubilados de ATE “por la problemática que estamos teniendo los jubilados en general”, apuntó.

“Sabíamos que iba a pasar todo esto y que cada vez sería peor. Yo empecé con dos personas más, ahora somos más de 20. Todos los miércoles, a las 11 de la mañana, damos una vuelta en la plaza pública 25 de Mayo”, dijo.

“Hoy (por ayer) pusimos todos los nombres de los senadores que nos votaron en contra, que son unos traidores, y de Macri, que nos mete la mano en el bolsillo cuando podría hacerlo a otra gente que gana mucho más, por ejemplo los bancos, que se llevan la plata parada, o sino que se permita investigar el blanqueo que hizo su hermano, de 180 millones de dólares. Queremos saber de dónde salió toda esa plata. Podría tomar la plata de los grandes capitales, de la renta financiera, de las mineras que contaminan, pero no de los jubilados”, manifestó Álvarez.

“Siempre buscan al más débil para quitarle plata, en este caso, los jubilados. Por eso, este reclamo que hacemos en la plaza va a continuar. Cada vez estamos peor, más ajuste y peor funcionamiento de PAMI. Yo hoy tuve que ir a arreglar una situación de una persona de 91 años que tenía que esperar 30 días para hacerse un estudio ¿cómo puede ser eso? Yo pude hacer la gestión pero ¿por qué no lo solucionan cuando va el afiliado directamente y no haciéndolo gastar en taxi dos o tres veces?", dijo.

Manifestó que la Multisectorial es para la tercera edad, para que se sumen a este espacio los jubilados, que en Junín son alrededor de 19.000. “Todos tienen enfermedades crónicas y necesitan que la obra social funcione como corresponda”, señaló.

Hizo saber que la Multisectorial se reúne periódicamente, generalmente a las 19 en el centro de ATE Junín. “Recientemente viajamos a Rosario a una reunión con jubilados de otras partes, se resolvió hacer un escrache al diario La Capital, porque no sacan las cosas que les pasan a los trabajadores y a los jubilados”, explicó, al referirse a la movilización que sin parar hacen los jubilados, que de hecho, de pasivos no tienen nada.