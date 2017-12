Juraron los concejales

En un acto cargado de gestos políticos, asumieron los nuevos miembros del Concejo, con una fuerte supremacía de Cambiemos.

En diálogo con Democracia, Juan Tolosa Rossini (Cambiemos) afirmó que seguirán “trabajando en favor de todos los vecinos” de Junín. “Queremos que los cambios se vean reflejados, los que están bienvenidos y los que no, lograrlos. Esa es la manera de trabajar”, afirmó. Y agregó: “Es un presupuesto histórico para Junín. Ya lo era el del año pasado y este lo ha superado”. Maia Leiva (FPV), por su parte, afirmó que el presupuesto es “bastante arduo, sobre todo en la carga impositiva. No podemos habilitar que desde nuestra ciudad se siga perjudicando el bolsillo de los trabajadores y los jubilados”.

Patricio Fay (FR) afirmó: “Está claro que el esfuerzo no alcanzó porque los problemas de Junín siguen estando y en temas puntuales son cada vez más graves, así que es importante colaborar, contribuir todos, oficialismo, oposición, para superar las dificultades”.