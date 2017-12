La Laguna de Gómez, con deficiencias a cinco días de comenzar la temporada

A cinco días de inaugurarse la temporada de verano 2018, el Parque Natural Laguna de Gómez presenta problemas y deficiencias en relación a la obra pública.

En una recorrida realizada por Democracia por el Balneario de Junín se puede observar un contexto con baños rotos, varios locales abandonados, paradores destrozados, falta de regadores y el espigón en desuso tras varias promesas de remodelación que se postergaron para 2018 donde comenzarán las obras.

"Si bien no está en las condiciones que quisiéramos nosotros, cabe destacar que el sector de mantenimiento del balneario funciona muy bien y el encargado Germán Emanuelli con los trabajadores, está haciendo grandes labores al igual que Inspección General de la Municipalidad que están abordando el tema pesca y previniendo que prendan fuego las plantas y otros detalles”, explicó el presidente de la Sociedad de Fomento de la Laguna de Gómez, Roberto Di Pierro, en diálogo con Democracia.

“La salita y la policía están bien, pero todavía falta mucho. Hay problemas de alumbrado, ya que de día están las luces prendidas y de noche están apagadas y lo hemos hecho saber. Por empezar en los baños hasta la temporada no hay personal de limpieza por ejemplo”, agregó.



Por ejemplo el restaurant Gómez, que se encuentra ubicado en la primera rotonda, está abandonado y “es una obra que tendría que estar terminada al igual que Jasón, pero están a la deriva. Son lugares peligrosos en los cuales la gente transita continuamente y es un riesgo”, afirmó.

“Gómez estaba programado para este año, pero los presupuestos no dieron y ahora está prometido para el año que viene que vuelva a funcionar con un paseo de compras. Nosotros estuvimos viendo la obra que va a ser muy linda con un mejoramiento muy grande”, explicó.

Otro tema muy grande son los regadores “que pasan a 60 kilómetros y no mojan nada, además de que no circulan por todas las calles. Por ejemplo este fin de semana no hubo regadores y hubo una polvareda de aquellas”, aclaró Di Pierro. Y continuó: “Además, la gente utiliza la red de agua para regar los caminos con la manguera y nos quedamos sin líquido en la red, y eso es un problema”.

Delegado municipal

“Continuamos pidiendo un delegado municipal general que se haga cargo del Balneario y estamos detrás de todo porque queremos mejoras. Mañana (por hoy) vamos a colocar el cartel de la parada de colectivos que hicimos nosotros y se lo vamos a entregar a la Municipalidad el sábado”, exclamó.

“Después queremos inaugurar la placita La Rayuela que no podemos hacerlo realidad porque la destrozan. Estoy cansado de pelear con la gente grande que va con chicos y se suben a los juegos y te contestan mal cuando le decimos que es para niños. Por ahí pasás y ves muchachones que están sentados arriba del caballo de madera tomando cerveza; se suben en las hamacas y te las hacen pedazos”, resaltó.

“El espigón está presupuestado para el año que viene y nos prometieron la obra. Es una lástima porque pedimos que lo iluminen aunque sea, pero la realidad es que los cables estuvieron mucho tiempo en el agua”, dijo.

La proveeduría, que se encuentra en la entrada, fue licitada recientemente y la están poniendo en condiciones “No van a llegar a arrancar en la temporada por los tiempos, pero si hubiese sido seis meses atrás, el lapso hubiera sido más grande”, expresó el fomentista.

“Lo mismo pasó con el parador de Meoni que lo desarmaron, le sacaron todo y continúa derrumbado. Los puestos de al lado también fueron licitados recientemente y están vacíos”, subrayó. Y concluyó: “Hay muchas cosas que no estamos de acuerdo en la forma que lo hacen. Estamos con críticas, pero siempre colaborando a que las obras y los trabajos se hagan”.