Santiago Aguiar: “El gran objetivo es 2019”

¿Qué balance hace después del resultado electoral?

-El resultado electoral no es el que buscamos, pero se consolidó una tendencia muy fuerte en agosto, se acentuó más en octubre, que es la polarización. El voto anti Cristina o el voto anti Macri no supo interpretar otras alternativas, como 1País. Y es una lástima porque lo que elegimos realmente es la composición de las cámaras legislativas, de los concejos deliberantes y la capacidad de los representantes de llevar propuestas y controlar las gestiones, y creo que 1País es lejos el espacio con mejores cuadros políticos para enfrentar esta etapa de propuestas; esto no es gestión, no es gobernabilidad, sino cómo balanceamos la democracia desde lo legislativo.

-¿Por qué cree que se dio una polarización tan marcada?

-Desde el momento en que Vidal se pone al frente de la campaña y lo corre a Esteban Bullrich, y Cristina es la única que aparece al frente de Unidad Ciudadana, comienza a producirse además una instalación mediática muy fuerte. El Gobierno entiende que Cristina tiene un núcleo duro muy amplio pero un límite que no le permite ser nuevamente candidata presidencial, y por otro lado le permite enfrentar a la gente con el pasado y no discutir propuestas.

-¿Lo ve a Massa compitiendo en el peronismo o cree que va a seguir construyendo con la bandera de 1País?

-Creo que Massa va a ser un armador de lo que va a venir dentro de esta nueva fuerza política que seguramente se va a armar a partir de estos resultados y que va a incluir al peronismo que no está con Cristina y otras fuerzas políticas que entienden que hay que construir una alternativa que no es Cristina y no es el gobierno actual, yo ahí lo veo en una posición preponderante a Massa.

-El Gobierno apunta a reducir el déficit, ¿está de acuerdo?

-Queda claro que esta idea de reducción del déficit fiscal se puede dar a partir de dos cosas –uno tiene ingresos y gastos-: si uno quiere hacer una reforma impositiva necesariamente tiene que bajar los gastos, pero cómo se financia esa baja, qué es lo que se deja de gastar. Evidentemente, con cosas muy importantes, como la reforma jubilatoria. El déficit en la Argentina es por la atención de programas sociales; el problema no son los mil empleados que tiene la biblioteca del Congreso. Este es un gobierno que tiene otra sensibilidad, no sirve que el Estado tenga superávit, esto no es una empresa, no le sirve a nadie. También llama la atención el nivel de endeudamiento que está teniendo la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de cerca de 180 mil millones de pesos de deuda. Si uno lo distribuye por partidos, en Junín nos corresponderían mil millones de pesos de deuda, de la que nos vamos a tener que hacer cargo los juninenses. Es un endeudamiento que se generó para mostrar obra pública para las elecciones. El nivel de endeudamiento de la Provincia es cinco o seis veces mayor al que tomaba Daniel Scioli.

-¿Hay bicicleta para rato?

-Hay bicicleta para rato porque el Gobierno entiende que la inflación se detiene vía tasa de interés.

-¿Pero esto no frena la producción?

-Absolutamente. El país tiene que tener créditos blandos para las Pymes, que hoy no están en el mercado o son muy caros para encarar proyectos productivos sostenibles. Conviene la timba, pedir la plata y ponerla al 27 por ciento, o me conviene poner mis ahorros al 25 por ciento. Cuando hablamos de lluvia de inversiones, hablamos de inversiones productivas, y no inversiones golondrinas. No vienen porque en la Argentina está Macri, Boca o el tango, vienen porque el interés de las tasas que ofrece la Argentina es inédito en el mundo, del diez por ciento anual en dólares. Ahora qué pasa si eso se cambia, inmediatamente pasa a corrida, esos capitales especulativos que invierten a 35 días en Lebac inmediatamente se van. Y hay otra cuestión, que el Banco Central pague una tasa tan alta desplaza financiamiento bancario. El ahorrista prefiere invertir en Lebac y no en plazo fijo, sin saber –no tiene por qué saberlo el ahorrista- que ese dinero del plazo fijo es el que financia las inversiones productivas; la intermediación bancaria es tomar plata para prestarla.

-¿Qué va a ser de su futuro político?

-Seguir siempre trabajando en política, porque me emociona, me gusta, me parece que todavía tengo mucho para dar en la política y en el espacio donde estoy, donde he encontrado, en 1País, no solo Mario Meoni y toda su gente, sino también el Morocho Bonópera y otros tantos que se han acercado, que entiendo que es el mejor equipo para generar propuestas, y pensando en 2019, que creo que es el gran objetivo, porque ahí es realmente donde vamos a poner blanco sobre negro, modelos de gobierno, propuestas y seguramente la gente va a seguir evaluando la gestión de Macri, va a dejar de mirar por el espejo retrovisor, el pasado va a quedar cada vez más lejos y no se va a poder sostener hasta el infinito una dicotomía entre Cristina y Macri. Va a ser muy interesante la discusión en 2019, cuál es la gestión que mostraron, hacia dónde vamos como ciudad y si los juninenses estamos mejor o peor, simplemente eso, y donde veamos que hay una falencia, llevar una propuesta.