Tolosa: “Quiero agradecer a los fiscales y voluntarios”

El flamante candidato a primer concejal por Cambiemos agradeció a los “vecinos que nos acompañaron con su voto, que fueron a votar con tranquilidad” y saludó a “los fiscales porque no pudieron disfrutar de un domingo junto a su familia sino que prefirieron estar en una escuela todo el día defendiendo los votos y la democracia: eso es muy valorable. Agradezco a los vecinos, voluntarios y al equipo de gestión del intendente Pablo Petrecca”, afirmó Tolosa.

Luego les habló a quienes no optaron por Cambiemos o directamente no fueron a votar. “A los vecinos que no nos acompañaron en agosto les pido que lo hagan en octubre y que se sumen a este cambio que ya arrancó. Tenemos todas las ganas de trabajar desde el concejo deliberante y desde la gestión”, solicitó el actual coordinador seccional del ministerio de Desarrollo Social de la Nación.