“Vamos a seguir timbreando hasta octubre”, adelantó el Intendente

TRAS EL CONTUNDENTE TRIUNFO EN LAS URNAS

Este lunes, luego del amplio triunfo de Cambiemos en Junín, los principales referentes del espacio, el intendente Pablo Petrecca y el secretario de Modernización Juan Fiorini, expresaron su satisfacción.

En esta línea, Petrecca ponderó dos cuestiones: una que “fue muy importante la participación de los vecinos de Junín, en el orden del 76%” y la otra que “las elecciones se realizaron en un marco de cordialidad, en forma pacífica y se pudo mantener la ciudad limpia”.

También destacó que Cambiemos realizó una “elección excelente tanto en Junín como en el resto de la región, inclusive en lugares donde el intendente no es de Cambiemos” y añadió que “nosotros nos acostumbramos a estar en contacto con los vecinos timbreando cara a cara como lo hacemos habitualmente y así lo vamos a seguir haciendo hasta octubre, porque queremos mostrarle a todos lo que estamos haciendo, tanto a los que nos acompañaron como a los que todavía no les llegó el cambio”.

Con respecto a los que no votaron a Cambiemos, fue claro al señalar que “a ellos los vamos a escuchar para ver el motivo por el cual no están conformes y en conjunto vamos a tratar de resolver los problemas para seguir cambiando la realidad de cada uno. Argentina está esperanzada en un cambio. Ahora hay dos opciones: o reafirmar el cambio e insertar a la Argentina en el mundo con diálogo o volver al pasado con un kirchnerismo basado en la corrupción, que ha vaciado al Estado y ocultado la pobreza como Venezuela”.

Fiorini: “El cambio es cada vez más grande”

El candidato a senador provincial afirmó que “el mensaje que siempre dimos, que los vecinos nos trasmitían optimismo, se hizo realidad con los votos. Así se reafirma lo que venimos haciendo y es una guía para seguir por el mismo camino” y destacó que “somos muy respetuosos de las PASO pero ahora tenemos otra elección en octubre donde creemos que no va a cambiar en nada porque venimos trabajando de la misma forma desde hace varios meses en la gestión”.

Con respecto a lo seccional, el secretario de Gestión y Modernización del Gobierno de Junín esgrimió que “hay buenas elecciones de los doce intendentes de Cambiemos y donde no gobierna Cambiemos hay lugares donde se pudo revertir la elección pasada o tuvieron una muy buena performance y hay nuevas localidades donde se impuso Cambiemos”.

Posteriormente, Fiorini manifestó que “una lectura que hacemos es que el cambio es cada vez más grande y tenemos que seguir por el mismo camino porque la gente empezó a entender para dónde vamos, entiende que hay mucho por hacer todavía y hay dirigentes honestos trabajando por la gente, que tienen buenas intenciones y valores” y ponderó “la campaña limpia que hicimos en Junín”.

Por último opinó sobre la actitud de 1País en Junín. “Cada partido debe hacer interiormente su lectura para ver lo que está pasando y ver si van a seguir con la actitud de poner palos en la rueda, enfocándose en lo que para ellos nosotros hacemos mal o pueden empezar a proponer cosas nuevas para Junín para seguir creciendo como ciudad y resolver los problemas de los vecinos”, dijo Fiorini.