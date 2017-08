Lida Alcira Manzone de Merlo, la presidenta del Club de los Abuelos tiene 82 años. Comparte con muchas de sus pares la pertenencia a ese grupo de mujeres que, poco a poco, comenzaron a expresarse luego de instaurado el voto femenino. Y hasta el día de hoy, tantos años después, continúa haciéndolo como el primer día.

“Aunque ya no sea obligatorio para mí, gracias a Dios me siento bien y quiero seguir haciéndolo. Es un derecho que tenemos y realmente me parece que me falta algo si no voto. De paso me hago más joven también”, cuenta con gracia.

Lida dice que no entiende mucho de política pero tiene sus propias elecciones.

Cree que tal vez los chicos de 16 son demasiado chicos para votar pero acepta que “hoy tienen iniciativa, ideas, hasta más que nosotros”.

Asegura que va a seguir votando “mientras pueda razonar y mientras Dios me dé salud”.