Jóvenes que votan por primera vez: seis juninenses cuentan sus expectativas

ELECCIONES PRIMARIAS

Algunos suponen que será un día cargado de ansiedad, para otros, un día normal. Al menos eso vaticinan, hasta que llegue el momento preciso de ingresar a la institución que les corresponda para emitir su voto y hacer la fila, a veces un tanto extensa, previo al ingreso al cuarto oscuro.

Eso de lo que tanto se habla en las escuelas secundarias, sobre el acto de votar y sobre qué esperar en ese cuarto que de oscuro no tiene nada, finalmente lo van a ver hoy con sus propios ojos.

Yamila, Eric, Juan Ignacio, Agustina, Camila y Natalia son seis adolescentes de entre 16 y 18 años que se preparan para expresarse en las urnas como ciudadanos, y cuentan lo que sienten.

“Siento que cumplo con mi derecho y mi deber”

Yamila Mary, tiene 17 años y va a la E.E.S. Nº9 (ex Normal). No pudo votar en las elecciones de 2015 por no figuraba en el padrón pero seguramente lo hubiera hecho si así hubiera sido.

La entusiasma la idea y asegura que ahora más que nunca se siente preparada para hacerlo.

“Tengo ganas de votar porque es parte de la sociedad, quiero aportar un grano más. Aunque no llegue a hacer gran diferencia, pero yo siento que cumplo con mi derecho y mi deber. Me siento preparada para votar”, asegura.

El año pasado no pensaba lo mismo pero esta vez asegura que sí y que tiene que ver ciertos aprendizajes que adquirió.

“Siento que estoy más preparada por mi forma de pensar, por ciertas cosas que puedo decir que hay que tener en cuenta a la hora de votar que por ahí el año pasado no las tenía en cuenta”.

Según ella, “la materia política y ciudadanía me ayudó a entender muchas cosas y a poder desarrollar mi pensamiento crítico. Esto me movilizó mucho personalmente y decidí buscar todas las opciones posibles”, asegura.

“Me intriga y me interesa saber cómo es ir a votar”

Eric Quintero tiene 16 años y es alumno de la EEST Nº1 (Industrial). El domingo vota por primera vez y aunque no sabe demasiado de que se trata, asegura que está entusiasmado con hacerlo.

“Todavía no me informé sobre lo que se vota. Lo voy a hacer antes del domingo”, se sinceró.

Según sus propias palabras, Eric entiende que “como no soy muy independiente no se aún en que me puede beneficiar a mí. Votar no me va a cambiar a mí por ahora”, supone.

Asegura que “años anteriores nos han hablado en la escuela sobre cómo se elijen los candidatos pero este año no hemos hablado de eso. Igual tengo alguna idea”.

Aunque dice no conocer aún sobre las propuestas de los candidatos, siente deseos de ir a votar.

“Me intriga y me interesa saber cómo es ir a votar, quiero saber qué puedo elegir y saber qué pasa pero por el momento no sé bien que propuestas hay”.

“Tengo ganas de votar y me parece importante”

Con 18 años, Camila Gómez votará por primera vez el domingo.

Es alumna de la E.E.S. Nº9 (ex Normal) y explica que no votó antes porque no era obligatorio.

Aún así, la joven entiende que estar preparado para votar no siempre tiene que ver con la edad.

“Hay chicos que a los 16 están muy interesados y saben mucho y a los 18 no tanto. Todo depende”, opina.

Por su parte, ahora se siente preparada para hacerlo y no solo por la escuela sino por informarse a través de las redes sociales.

“Estoy al tanto de lo que se vota y mucho a través de las redes sociales, también por lo que escucho en la tele y lo que se habla en mi casa, con mi familia”.

Para Camila, “en la escuela se da más que nada la explicación de cómo votar pero no se habla sobre ideologías. Creo que en la escuela no se explica bien para que votamos”, supone.

Asegura que tiene ganas de votar y el acto cívico le parece muy importante.

“Es importante informarse”

Agustina Campo tiene 17 años y es alumna del Colegio San Ignacio. Y parece que tiene más que clara la idea de votar. Y quiere hacerlo.

“Sé dónde va a ir mi voto pero noto que no hay mucha facilidad para informarte sobre las propuestas”, reclama.

Además, asegura que no le da igual votar o no votar. “Yo quiero votar y aunque no creo que mi voto cambie mucho, sé que es un granito de arena”.

Agustina no votó antes porque no tenía su nuevo DNI y no figuraba en el padrón electoral.

Sobre el voto a partir de los 16, entiende que falta información.

“Creo que todavía a los 16, si bien yo voy a sexto, no tenemos una gran información. El año pasado tuvimos política y ciudadanía entonces lo teórico lo aprendés pero en la escuela no ves a los distintos partidos políticos, eso es algo que tenés que hacer vos para interiorizarte y es más complicado cuando un adolescente está pensando en otras cosas”, reflexiona. “Por eso hay que informarse”.

“Un voto puede cambiar mucho y ese voto puedo ser yo”

Juan Ignacio Cieri, tiene 16 años y es alumno de la E.E.S.T. Nº1. El domingo vota por primera vez y se muestra interesado en hacerlo, en expresar su opinión y en saber cuánto su voto puede contribuir a la sociedad.

“Estoy al tanto y sé que votamos para elegir diputados y senadores, aunque es mi primera experiencia”, aclara. Asegura que le gusta mucho “escuchar propuestas pero más que nada le intriga saber cómo es votar ya que es la primera vez”.

Juan Ignacio tiene claro que su voto es importante y que aporta a un cambio en general.

“Me interesa saber que un voto puede cambiar mucho y ese voto puedo ser yo, mi opinión”.

“A los 16, la gran mayoría no está preparada para votar”

Natalia Aguilera tiene 16 años y es concejal estudiantil por lo que finalmente el domingo, por primera vez, podrá cumplir con su deseo de votar.

La joven destaca que en su casa, sus padres son su fuente de información así como también su profesora de Política en la escuela.

“Se nos informa mucho sobre qué votamos, para qué, y demás”, indica aunque aclara que no considera que a los 16 todos estén preparados para votar.

“A los 16, creo que la gran mayoría no está preparada para votar. Yo, al principio, no estaba de acuerdo con el voto a los 16 porque creo que si sos responsable como para votar a quién te va a representar en el país sos responsable para elegir manejar y muchas otras cosas más simples.

Luego si estás bien informado está bien. Pero la mayoría de quienes conozco no lo están”, asegura.

Una segunda experiencia

Agustín Fierro tiene 17 años y va a la E.E.S. Nº 9 (Normal).

Es la segunda vez que vota y asegura que esta vez “lo encuentra mejor ubicado ideológicamente”. Agustín asegura que tiene un pensamiento diferente, “más formado en cuanto a lo político y a la historia argentina y puedo discernir de una forma diferente y comprender quizás cómo funciona la política”.

La causa de que ello ocurra es en parte gracias a la escuela y a su interés.

“El año pasado tuvimos una muy buena formación histórica y política, pero también tiene que ver con que me he puesto a investigar y junto con mis creencias e ideales, tengo un interés diferente”.

Dice que “como argentino siento la obligación y la necesidad de votar porque además como jóvenes queremos cambiar el mundo constantemente. Quizás sea un granito de arena pero algo aporta al querer un futuro diferente al que vivimos hoy. No me gusta ir a votar pero siento que es necesario para un cambio”.

Cree que debería haber “una formación más intensiva porque un chico de 16 o uno de 18 puede no saber absolutamente nada de política. Debería haber una formación escolar y familiar sobre política e historia, aunque depende mucho de un interés personal”, asegura.