Para Cure, habrá "voto castigo al Gobierno” en las legislativas

PARTIDO FEDERAL

La precandidata a senadora provincial dentro de la Cuarta Sección electoral por el Partido Federal, Mirtha Cure, estuvo recorriendo el distrito de General Arenales donde señaló que “llevo muy altas las banderas del peronismo, actúo como tal, queremos llegar a los concejos deliberantes, las legislaturas provinciales y el Congreso de la Nación para defender a la gente del ajuste y las políticas del Estado nacional”.

En ese sentido, Cure expresó: “La gente tiene que hacer un balance de las personas que lo quieren representar, que son más importantes que los partidos hoy”, al tiempo que consideró: “se necesitan dirigentes que digan la verdad, que actúen de acuerdo a lo que prometieron en campaña porque nos dijeron que no iba a haber impuesto a las ganancias para los trabajadores y siguen pagando, las tarifas se dispararon y se volvieron privativas, quieren aumentar la edad jubilatoria, aumentaron los precios de los alimentos y los sueldos no alcanzan”.

Luego, la ex diputada bonaerense en el marco de una entrevista radial dijo que “lo que se viene es un voto castigo como se le aplicó al kirchnerismo con este gobierno”, aunque aclaró: “lo que queremos es que le vaya bien al gobierno para que le vaya bien a la gente, pero el problema acá es que la clase media se está complicando y es la clase media es la que vuelca el voto para un lado y para el otro”.

Por último, sobre la conformación de la lista en Junín, expresó que “noto las ganas de los candidatos, de querer estar al lado de la gente, resolviendo sus problemas, nos contagiamos unos a otros, conformamos un grupo de gente joven con mucha voluntad y eso esperamos que se vea reflejado en las urnas”.

“Nos estamos preparando para la continuidad del espacio para poder brindar alternativas a los bonaerenses, a los vecinos de nuestra ciudad, eso es la política, querer poder para hacer, no para beneficio propio”, cerró.