Con el objetivo de seguir trabajando por la educación, Petrecca recibió a Castro

LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

La flamante subsecretaria de Políticas Docentes y Gestión Territorial de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, abogada Florencia Castro, comenzó sus actividades en el municipio de Junín, visitando al Jefe del Gobierno de Junín y manteniendo una reunión de trabajo con Fernando Balbi, inspector regional de educación; Emilse Marini, inspectora distrital; Oscar Rosa, presidente del Consejo Escolar y los funcionarios municipales Daniel Pueyo y Fabiana Sienra. Florencia Castro asisitió acompañada por Marcelo Dimario, jefe de gabinete de la subsecretaria y Fabio Rodríguez, asesor del área.

Sobre el encuentro, el intendente, Pablo Petrecca, expresó: "Es una gran alegría recibir a Florencia Castro en esta nueva función y gran desafío que asumió. Para nosotros es muy grato encontrarnos con funcionarios con los cuales ya tenemos una relación y un trabajo conjunto previo, precisamente por el vínculo que tenemos con la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba)".

Castro: “Mejorar el sistema educativo”

Por su parte, la flamante funcionaria de la Dirección General de Educación de Buenos Aires, Florencia Castro, quien se desempeñaba como secretaria académica de la Unnoba, dijo: "Si bien Junín no es mi lugar de nacimiento, es mi lugar de adopción, donde pude trabajar gratamente en conjunto con él desde mi lugar en la Universidad".

"En Junín hemos generado un vínculo muy importante y que ahora potenciaremos desde este nuevo lugar. Por eso, en el día de hoy, he venido a ponerme a disposición del intendente, relevar todos los pedidos que tienen pendientes para que el cambio de ministro no genere un corte en la gestión y continuar el trabajo que se venía realizando. También para comenzar a planificar las futuras tareas, en cuestiones donde este municipio ya ha dado un paso al frente, asumiendo grandes responsabilidades con el objetivo de mejorar el sistema educativo en nuestra ciudad", detalló la subsecretaria.

El nuevo director ha dado una señal muy clara de una apuesta al sistema educativo público en su totalidad, que entiende que tenemos que trabajar todos en conjunto para salir adelante y mejorar la educación, dijo Castro.

La abogada Florencia Castro también mencionó que "el nuevo director ha dado una señal muy clara de una apuesta al sistema educativo público en su totalidad, que entiende que tenemos que trabajar todos en conjunto para salir adelante y mejorar la educación. Hace muchos años que venimos con retrasos en temas como infraestructura, no apoyando a los docentes que son actores claves y fundamentales, no teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos. Por eso creo que pensar a la educación como un sistema y pensarlo desde todas las áreas y desde todos los territorios y estamentos del Estado, será un salto cualitativo que nos permitirá avanzar más rápidamente".