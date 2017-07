Gremios docentes de Junín descartan que haya clases en el receso invernal

ESPERAN UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL

"A los padres les decimos que estén atentos, porque esta medida no va a prosperar, no van a encontrar a ningún docente en las aulas", afirmó la titular de Suteba en el ámbito local, Francina Sierra. Y desde la UDEB consideraron que se sigue “vapuleando” a los maestros.

Los principales gremios docentes juninenses descartaron que los maestros concurran a las aulas en el receso invernal para recuperar los días de clases perdidos por los paros, como viene insistiendo el gobierno de María Eugenia Vidal, y si bien se espera una resolución judicial que aún falta expedirse, la realidad es que en nuestra ciudad no habría clases.

En este sentido, María Inés Sequeira, titular de la Unión de Educadores Bonaerenses (UDE​​​​​​​B) de Junín, afirmó ayer en diálogo con Democracia: “Hicimos una presentación judicial con el Frente de Unidad Docente para resguardar los derechos de los docentes y si bien estamos esperando una respuesta, los docentes no van a ir a la escuela”.

“Consideramos que es una medida totalmente injusta, porque el receso escolar tiene una justificación, se hacen las desinfecciones de las escuelas, son las semanas de más frío, y desde un punto de vista pedagógico también tiene un sentido”, afirmó la sindicalista.



“Es un castigo, un desprestigio y una campaña en contra de los docentes para desvalorizarlos y seguir vapuleándolos”, lamentó Sequeira.

En la misma línea, Francina Sierra, titular de Suteba Junín, afirmó: “Desde la Provincia se está diciendo que va a haber clases la primera semana del receso invernal y nosotros decimos que eso es una barbaridad, que no tiene fundamento porque los días que nos quieren hacer recuperar ya nos los descontaron del sueldo por las medidas de fuerza", enfatizó la gremialista.

"Vamos a iniciar un proceso legal si es necesario, porque ningún compañero va a estar entre el 17 al 21 de julio en las escuelas", advirtió.

"Estamos ante un nuevo conflicto, que en realidad nunca terminó. Solo avanzamos en una pauta salarial, pero eso es una de las partes, porque hay mucho camino por recorrer como en los comedores escolares, abandono absoluto de la infraestructura escolar, vaciamiento de IOMA y el IPS", consideró.

