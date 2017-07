Metido de lleno en la campaña, Petrecca recorrió con candidatos el desagüe norte

INFRAESTRUCTURA URBANA

El intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca, acompañado de funcionarios municipales y de la diputada provincial Laura Ricchini, recorrió la obra de desagüe pluvial del sector norte de la ciudad y algunos de los barrios que serán beneficiados por este mega proyecto de infraestructura.

El jefe comunal hizo esta recorrida a un día del arranque formal de la campaña electoral para las PASO (comienza hoy) y estuvo acompañado de los principales candidatos de Cambiemos en el ámbito local y seccional.

Los trabajos demandarán una inversión de 200 millones de pesos y beneficiarán a un total de cinco barrios de la ciudad, como son: Bicentenario, Mayor López, Capilla de Loreto, San Juan, Barrio Norte. También destacó el jefe comunal la cantidad de empleados que son de Junín y que están trabajando en esta obra.

En los barrios y localidades del Partido de Junín se están ejecutando hoy alrededor de 800 millones de pesos en obras públicas que mejorarán la calidad de vida de los vecinos y dan respuesta, en casos puntuales, a necesidades históricas de los vecinos. También se destaca la generación de puestos de trabajo y la motorización de la economía local.

Al respecto, Petrecca manifestó: "Invitamos a los vecinos a que pasen por Félix de Azara y Av. de Circunvalación para ver esta importante obra de desagüe pluvial que favorecerá al sector norte de la ciudad. Una obra que empezamos a gestionar desde el primer día de gestión, junto a la diputada Ricchini, y nunca pensamos que íbamos a tener una respuesta tan rápida. El presidente Mauricio Macri nos dijo que sí y avanzamos para que, después de 30 años, esta obra sea un hecho concreto".

"Es un placer ver cómo las máquinas están trabajando y que beneficiará a cinco barrios de la ciudad. Estos, cuando llueve, sufren anegaciones pero con esta obra se va a solucionar ese inconveniente. Como siempre decimos, obra que comienza, obra que termina. Además, esto genera empleo, ya que hay más de 30 juninenses trabajando en este desagüe, algo fundamental. Es una enorme emoción ver cómo avanza y la magnitud que tiene", dijo Petrecca.

Luego, agregó que "esta obra es grande con una altura de 4 metros por 1,5 metros. Hemos hablado tanto de hacer esta obra y hoy lo estamos haciendo realidad. Estas son las obras que nunca nadie hizo, que hay que hacer y que cambian la calidad de vida de las personas. Cuando llueva, no van a tener que sufrir más las anegaciones como Mónica que en su casa tiene una defensa para evitar que ingrese el agua cuando llueve. Tanto Mónica como otros vecinos, no van a sufrir más cuando esta obra esté finalizada y van a poder descansar".

Por su parte, la diputada provincial Laura Ricchini sostuvo: “Es una alegría tremenda ver que esta obra comenzó. A la misma la comenzamos a gestionar apenas el Intendente Petrecca comenzó con su gestión. Recorrimos varios ministerios para que se haga y hoy ver que está en funcionamiento nos pone muy bien. Hay mucha alegría de los vecinos cuando les comentamos que la obra ya comenzó, porque saben que no van a tener más problemas cuando llueva. A muchos vecinos el agua le levantó los pisos, a otros les entra el agua en sus casas, pero eso no va a suceder más gracias a esta obra que gestionó el Intendente Petrecca. Es una gran alegría para todos nosotros ver qué le vamos a cambiar su realidad al sector norte de la ciudad".

Para finalizar, el secretario de Gestión y Modernización, Juan Fiorini, indicó: “Como decía el intendente Petrecca esta obra significa trabajo genuino para muchos juninenses y por dos años, que es lo que dura la misma. Como esta obra, hay varias más en la ciudad, como la de la Autopista, que en total han generado algo más de 300 puestos de trabajo. Es un dato muy importante para todos nosotros. También destacar que el trabajo en equipo es muy importante y lo estamos demostrando, porque junto a Nación, traemos cambios en la vida de los vecinos. Recién hablamos con David, un vecino, que hacía más de 20 de años que esperaba esta obra y que cuando termine no tendrán que poner más barreras para no inundarse. Casi el 20% de la población de Junín se va a ver beneficiada con esta obra de desagüe pluvial. Y luego de la misma vamos a poder seguir avanzando con otras obras importantes como cordón cuneta y asfalto".

La inversión de más de 800 millones de pesos en obras que se ejecutan en los distintos barrios y localidades del Partido de Junín, como dice permanentemente el Intendente Pablo Petrecca, tienen el objetivo de dar soluciones concretas a reclamos y necesidades históricas de los vecinos, mejorando significativamente la calidad de vida de ellos. Además, generan un importante beneficio a la economía local, ya que las mismas generan un importante movimiento comercial, principalmente en los rubros ligados a la construcción, como también en el sector hotelero y gastronómico.

Satisfacción vecinal

Eduardo dijo: "Me estoy por venir a vivir al barrio y cuando llueve se complica mucho. Me mostró el intendente Petrecca la obra que se está haciendo y estoy muy contento de que se realice. Me parece bien que el intendente venga y como juninense estoy contento porque donde vayas por la ciudad, siempre hay alguna obra. Se nota que está haciendo y se ven luces, columnas, asfalto y trabajos permanentes. El desagüe es fundamental".

Damián, en tanto, indicó: “Me parece bien que el intendente Petrecca venga y hable con los vecinos. Hacía unos cuantos años que nadie venía para que vean cómo se nos complicaba cuando llueve. El desagüe es perfecto porque se nos llena de agua la calle y las casas cuando llueve. Es bueno el intercambio con el intendente para que conozca nuestra realidad".

Daiana manifestó: "Recién vino el intendente Petrecca a anunciarnos que comenzó la obra de desagüe pluvial. Era algo que esperábamos desde hace años. La última vez que estuvo el intendente nos había dicho que en julio arrancaba esta obra. Y cumplió con lo prometido. Cuando llueve el agua se mete en las casas y hay gente que pierde todo. Ahora con esta obra esperamos que no tengamos más problemas".

Juan Carlos explicó: "El Intendente nos vino a anunciar la obra de desagüe pluvial. Creía que nunca nos iba a tocar, pero llegó. Nos parece bien que el Intendente venga y de la cara, no como era antes que nadie venía".