Implementarán en Junín el plan de escrituración

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

En el marco del convenio firmado con el Gobierno de Junín, se implementará el Plan de Escrituración visitando cada barrio con el objetivo de relevar a las familias que ocupan dichas viviendas. Previamente realiza trabajos de mensura, confección y aprobación de planos de división y registración parcelaria.

Con los censos y la documentación requerida se formará un expediente colectivo de cada Complejo Habitacional.

El Instituto de la Vivienda efectuará el análisis para determinar si los vecinos cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente y verificar que no cuenten con otra vivienda otorgada por el Estado.

Luego, se publicará el listado de ocupantes en el Boletín Oficial, Radio Provincia y el diario local para permitir que aquellos que se consideren con derechos sobre tales viviendas y no estén incluidos en el listado puedan plantear la oposición en el plazo que establece la normativa aplicable.

Cumplida esta etapa, que le dará transparencia al proceso escriturario, se confeccionarán las minutas contables para la constitución de las respectivas hipotecas, en los casos que correspondan, y se dictará la resolución autorizando a Escribanía General de Gobierno a confeccionar las escrituras traslativas de dominio.

De esta manera, el Plan de Escrituración del Instituto de la Vivienda convierte al adjudicatario en propietario de la vivienda social que habita, al firmar su escritura.

En este caso personal del Instituto de la Vivienda ya se encuentra en Junín y en las localidades del Partido hasta el 30 de junio realizando mensura y subdivisión de aquellos barrios que no cuenten con la misma con la finalidad de poder seguir trabajando junto a la Municipalidad de Junín con el plan de Escrituración Social.