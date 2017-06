A pedido de Petrecca, el Defensor del Pueblo presentó un recurso de amparo

POR LA SITUACIÓN HÍDRICA

"Nuestra provincia está en un situación hídrica muy crítica y no puede recibir más agua, mucho menos de la provincia de Santa Fe, porque eso generaría complicaciones en nuestra región”, afirmó el intendente Pablo Petrecca.

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, recibió este lunes al defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y aprovechó el encuentro para agradecerle las gestiones realizadas, luego del pedido del jefe comunal para impulsar la emergencia hídrica en territorio bonaerense.

Luego de la reunión mantenida con Lorenzino, Petrecca afirmó: "Estamos muy contentos con la visita de Guido, con él veníamos charlando hace ya mucho tiempo de varios temas, pero principalmente, de la situación hídrica. El defensor del pueblo cuando vio lo que estaba sucediendo en nuestra región y lo que se generaba por este tema entre las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, intervino por pedido nuestro, tomando cartas en el asunto y presentando un recurso de amparo ante la Corte Suprema de la Nación para que se defina de manera consensuada entre las provincias el manejo del agua".

"Nuestra provincia está en un situación hídrica muy crítica y no puede recibir más agua, mucho menos de la provincia de Santa Fe, porque eso generaría complicaciones en nuestra región. Hoy nosotros estamos permanentemente trabajando para frenar el avance del agua y lo hecho por el defensor del pueblo ha sido muy importante en ese sentido. Es por eso que, como intendente de Junín, quiero agradecerle su accionar y defender los intereses de los bonaerenses, puntualmente el de los juninenses", expresó Pablo Petrecca.

Para finalizar, el Jefe del Gobierno de Junín, remarcó: "Estamos muy satisfechos con el accionar de la defensoría del pueblo que ha defendido los intereses de los bonaerenses y en este caso puntual de los juninenses, algo que va en la misma línea de lo que hacemos todos los días del municipio de Junín y la Gobernación de la provincia y agradecer al defensor porque nosotros también queremos que las provincias se sienten en una mesa y puedan encontrar soluciones sin perjudicar a otra, a través del diálogo y el consenso".

“La Provincia no resiste un vaso de agua más”

Por su parte, Lorenzino agregó: "Lo que dice el intendente Pablo Petrecca es muy importante. La provincia de Buenos Aires, particularmente esta región, no resiste un vaso más de agua y cuando nos enteramos que Santa Fe estaba desarrollando obras en la cuenca de La Picasa sin el consentimiento de las autoridades bonaerenses, con el acompañamiento de los intendentes decidimos ir a la Justicia.

"Fuimos a la Justicia, no para fijar políticas públicas ni resolver lo que debe resolver la política, fuimos a la Justicia para que se genere una mesa de diálogo que evite el conflicto entre provincias y en conjunto se planifique y se consensuen las acciones a tomar. Quiero agradecer al Intendente la buena voluntad de recibirme para charlar personalmente esto que veníamos hablando telefónicamente desde hace mucho tiempo atrás", concluyó.