Trabajan para erradicar la presencia de animales sueltos en la vía pública

SEGURIDAD

Representantes del área de Seguridad del municipio se reunieron con autoridades de Patrulla Rural, Comando de Patrullas y Seguridad Vial, para continuar analizando el trabajo que se lleva a cabo para erradicar la presencia de animales sueltos en la vía pública. "El que no cumpla con la ley y sus responsabilidades, no sólo sufrirá el decomiso de esos animales, sino que tendrá que rendir cuentas a la Justicia", aseguró Fabián Claudio, secretario de Seguridad del municipio.

Sobre la reunión, el funcionario afirmó: "Como lo venimos haciendo desde hace más de un año, y de acuerdo a las directivas del intendente, Pablo Petrecca, seguimos trabajando para abordar este problema y reducir los riesgos que produce la presencia de equinos sueltos en la vía pública y que, lamentablemente, genera consecuencias muy graves".

"Sabemos que mientras sigan existiendo vecinos que no asuman sus responsabilidades y sigan dejando sueltos a sus animales, este riesgo estará presente, por eso seguimos coordinando cada acción y ajustando cada detalle para reducir a cero la posibilidad de accidentes generados por esta situación", dijo.

Claudio resaltó que "como se anunció, hemos logrado un lugar en la Unidad Penitenciaria 13 para alojar los animales que se secuestren, que era algo que nos faltaba para poder seguir mejorando el trabajando que venimos haciendo. Muchas veces, cada vez que se secuestraba un animal debía ser restituido al tenedor y esperar hasta que el juez se expidiera. Hoy, junto al personal del Comando de patrullas, Seguridad vial y Patrulla Rural hemos estado replanteando el trabajo y definiendo acciones, siempre con el objetivo de erradicar la problemática de los animales sueltos en la vía pública".

Por último, Claudio sostuvo: "Siempre hago hincapié en la responsabilidad de aquellos tenedores de animales, que aparte de deber cumplir con todas las normas sanitarias, tienen una gran responsabilidad de tenerlo en un lugar seguro, que no genere riesgos a terceros, ni siquiera atados a la vera de un camino porque se está cometiendo una infracción a la ley de tránsito. Aquel tenedor de caballos que no cumpla con la ley y sus responsabilidades, no sólo sufrirá el decomiso de esos animales, sino que tendrá que rendir cuentas a la Justicia".

Por su parte, Damián Méndez, jefe de la Patrulla Rural, división de la policía bonaerense que asumirá un rol activo en esta problemática y a la cual desde el municipio se la dotó de distintas herramientas y capacitación para sus miembros, remarcó: "Como decía el secretario, hoy nos hemos vuelto a reunir para seguir intensificando acciones en conjunto para solucionar esta problemática. Con la colaboración de las otras fuerzas policiales y con un lugar donde alojar a los caballos que secuestremos, no tengo dudas de que la tarea será más fácil y con resultados inmediatos".

También recalcó la responsabilidad de los dueños de estos animales y dijo: "Ellos son responsables de las consecuencias que genera no asumir la responsabilidad de cuidar y ser responsables de sus animales".

La importancia de dar aviso a la policía

Para finalizar, Mario Olmedo, coordinador de la secretaría de Seguridad del municipio, afirmó: "Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, haciendo cumplir la ley de tránsito por un lado y el código rural, por otro. Insisto también en que, aquel vecino que detecte la presencia de animales se comunique inmediatamente al 911 para que se proceda al secuestro, con el abordaje que es necesario, porque hacerlo mal puede generar problemas mayores. La policía rural tiene efectivos capacitados para este trabajo y eso es lo que hemos consensuado en esta reunión".