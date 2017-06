El campo pide créditos blandos y que la Provincia decrete urgente la emergencia

REUNIÓN DE ENTIDADES AGROPECUARIAS

Con el foco en encontrar soluciones frente a las consecuencias de la inundación en la región, productores agropecuarios nucleados en la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural de Junín (SRJ), Coninagro y Sociedad Rural Argentina (SRA), además del secretario de Carbap, Horacio Salaverri, mantuvieron un encuentro, ayer, en Junín.

Al término de la reunión, el presidente de la SRJ, Alejandro Barbieri, afirmó a Democracia que “se pidió una asamblea a la Comisión de Enlace Nacional, por la situación hídrica”, ya que se trata de un problema que abarca a cuatro provincias.

“Se pidió el financiamiento con plazos de gracia y subsidios para los productores rurales inundados, para empezar a gestionar una ley federal de recursos hídricos, para que este tema sea una cuestión integral de la Nación y no de cada provincia por separado”, afirmó Barbieri.

A nivel provincial también se pidió “el financiamiento en los mismos términos, una petición de que con urgencia se disponga el decreto de emergencia y desastre agropecuario, que todavía la Gobernadora no lo emitió, para que se puedan conseguir los certificados de los productores que están con problemas de inundación y poder gestionar las cuestiones impositivas y los créditos que existen en los bancos públicos”, afirmó.

Otro tema importante a nivel provincial es el revalúo, que si bien se prorrogó hasta agosto, “pedimos la suspensión de los mismos hasta tanto la situación hídrica mejore ya que hay millones de hectáreas bajo el agua”, subrayó.

Con respecto al Comité de Cuenca, dijo: “Le estamos pidiendo apertura de aguas abajo del Carpincho, ya que hay restricciones para que circule; el dragado de dicha laguna y pedir también cuáles son las proyecciones de obras que hay para el futuro de lo que es control de aguas arriba, que no está hecho”, sentenció.

“El otro tema importante es la incorporación de las entidades locales al Comité de Cuenca como parte integrante para que tenga voz y voto”, agregó.

Dudas sobre el manejo del agua

Por su parte, Rosana Franco, presidenta de la FAA de Junín, visitó los estudios de TeleJunín y, sobre la reunión, comentó: “Hablamos un poco con los productores por los cuatro temas puntuales que pusimos para hablar en el día de hoy (por ayer), que es el tema del agua, sobre el crédito del Banco Provincia y también respecto al Banco Nación, siempre con relación a la Provincia”.

“Hay mucha preocupación, porque acá existe un problema serio como el de las inundaciones, que lo venimos arrastrando ya desde octubre del año pasado, con un manejo del agua que entendemos que las autoridades de la provincia de Buenos Aires lo tienen que explicar”, subrayó.

“El tema de agua lo explicó muy bien el ingeniero Alejandro Borchex (presidente de la Sociedad Rural Argentina) y el pedido fue el de hacer una apertura de aguas abajo, porque el plan maestro se hizo hasta Junín con el Plan A1, hasta bahía Samborombón. Toda esta masa que hay en nuestro partido debería seguir hacia abajo”, afirmó.

Los productores, por su parte, están preocupados porque sus campos siguen con agua estancada. “Habría que abrir las compuertas hacia abajo para que empiece a haber circulación, ya que si no se genera una especie de obstrucción”, explicó Rosana Franco.

“También está el Comité de Cuenca, integrado por varios intendentes, pero ahí no tenemos participación las entidades por lo que hicimos un pedido muy fuerte. No hay razón para que el presidente de Cuenca sea un contador sino un ingeniero en temas hidráulicos”, afirmó.

Emergencia

El pedido más fuerte fue para que el Comité de Cuenca sea independiente de la política y que la provincia de Buenos Aires declare la emergencia que se viene pidiendo desde febrero por el tema de tantas lluvias. “En este caso la gente tienen que pagar los impuestos inmobiliarios, y si no sale esta emergencia, el Gobierno nacional no puede decretar la emergencia porque esto va atado con Provincia”, declaró.

“Es una deuda que tiene la provincia de Buenos Aires con los productores rurales, porque los créditos, además, van atados con la situación que estamos viviendo, ya que han dicho que no tienen el dinero suficiente para darle al productor” afirmó.

Por último, explicó que se va a hacer un petitorio con las cuatro entidades y después en las mesas que puedan hacerse con ministros.