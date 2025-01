Al contrario de Milei, Trump se vuelve más proteccionista: “Quienes no fabriquen en EE.UU. pagarán aranceles”

El presidente estadounidense , Donald Trump , advirtió hoy a las empresas que si no instalan plantas de producción en los Estados Unidos deberán resignarse a pagar aranceles para ingresar a ese mercado, en un duro discurso pronunciado en el Foro Económico de Davos .

"Mi mensaje para todas las empresas del mundo es simple: vengan a fabricar sus productos a Estados Unidos y se beneficiarán de unos impuestos entre los más bajos del mundo . Pero si no los producen en Estados Unidos, y están en su derecho, entonces, simplemente, tendrán que pagar aranceles", disparó Trump, quien habló por videoconferencia .

Trump se quejó de que Europa trató "muy mal" a Estados Unidos y dijo que tiene "quejas importantes" contra la Unión Europea .

El discurso de Trump ratifica su decisión de imponer aranceles contra algunos de sus principales socios comerciales, como China , Canadá y México .

La fuerte postura proteccionista que exhibió Trump en Davos contrasta fuertemente con la sostenida por el Presidente Javier Milei, quien también está en ese foro en Suiza. El mandatario argentino, de hecho, impulsa una absoluta apertura económica que se expresa -entre otros hechos- con la eliminación del Impuesto País.

El líder republicano también anunció su deseo de prolongar las reducciones de impuestos otorgadas en su primer mandato, que deben finalizar en 2027 , y ampliarlas, confiando en los aranceles para compensar la disminución de ingresos fiscales.

Además, instó a los países productores y exportadores de petróleo a bajar los precios del crudo , en otra señal de que Estados Unidos aumentará la producción de combustibles fósiles.

"Voy a pedirle a Arabia Saudita y a la OPEP que bajen el costo del petróleo, de hecho, estoy francamente sorprendido de que no lo hayan hecho antes de la elección. No hacerlo no era francamente una prueba de amor. Si el precio fuera más bajo, la guerra entre Rusia y Ucrania pararía inmediatamente", dijo Trump.

El presidente de Estados Unidos reiteró que inició ahora la "revolución del sentido común" y fustigó las políticas de descarbonización y de uso de autos eléctricos .

El jefe de la Casa Blanca también aseguró que Ucrania "está lista para llegar a un acuerdo" que ponga fin a la ofensiva rusa y reiteró que, de haber estado él en el poder, esa guerra nunca habría tenido lugar.

"Se lo van a tener que preguntar a Rusia, Ucrania está lista para llegar a un acuerdo", dijo Trump.

El mandatario dijo que cuando él estuvo al mando "sabía que (Ucrania) era la niña de los ojos" del presidente ruso, Vladímir Putin , "pero también que no había manera de que él entrara".

"Cuando me fui, pasaron cosas malas, estupideces por todas partes y se acabó con lo que hay ahora", recalcó.