Trump no descartó usar la fuerza militar para apropiarse de Groenlandia o el canal de Panamá

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, no descarta el uso de la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia o el canal de Panamá, afirmó este martes durante una rueda de prensa.

La respuesta del mandatario se produjo luego de la pregunta de un periodista sobre si "podía asegurar" que, en su propósito de tomar control de la vía interoceánica o la isla, no consideraría una acción militar.

"No te lo puedo asegurar, estás hablando de Panamá y Groenlandia. No, no puedo asegurarte nada de ninguno de esos dos, pero puedo decir esto: los necesitamos para la seguridad económica", expresó Trump.

Si bien el presidente no proporcionó detalles sobre sus planes, dejó en claro su imposibilidad de comprometerse con no recurrir a la coerción económica o militar para lograr sus objetivos. "No voy a comprometerme con eso", recalcó.

En repetidas ocasiones, Trump ha dejado en claro sus ambiciones de apropiarse de la isla más grande del mundo, nación constituyente de Dinamarca, a la que considera una "absoluta necesidad" para la seguridad estadounidense. "La gente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene derecho legal, pero, si lo sabe, debería renunciar a ella, porque la necesitamos para la seguridad nacional", comentó al respecto este martes.

Entretanto, en lo que se refiere al canal de Panamá, que estuvo bajo control de Washington entre 1914 y 1999, Trump considera que puede ser recuperado, subrayando que fue construido para las Fuerzas Armadas estadounidense. "Es vital para nuestro país. Lo opera China. ¡China! Y le dimos el canal de Panamá a Panamá, no se lo dimos a China; y ellos han abusado de él, han abusado de ese regalo", aseveró en su discurso de hoy.

"Por cierto, nunca debió hacerse [la entrega del canal]. En mi opinión, la donación del canal de Panamá fue la razón por la que Jimmy Carter perdió las elecciones […]. Fue un gran error. Darle el canal de Panamá a Panamá fue un gran error. Perdimos 38.000 personas, nos costó el equivalente a un billón de dólares, tal vez más que eso […]. Entregarlo fue algo horrible", concluyó al respecto.

Otro conflicto potencial: el Golfo de Méxicoz Trump sostuvo que también impulsará el cambio de nombre del Golfo de México, en un contexto de creciente hostilidad con su vecino.

“Vamos a cambiar el nombre del golfo de México a golfo de Estados Unidos, que suena muy bien. Eso cubre mucho territorio, el golfo de Estados Unidos, qué hermoso nombre. Y es apropiado”, dijo Trump a periodistas.

Enseguida, En una señal de lo rápido que los republicanos quieren alinearse detrás de Trump, la representante Marjorie Taylor Greene anunció que presentará una legislación para cambiar el nombre del golfo de México momentos después de que Trump lo dijera en su conferencia de prensa en curso.

“Estaré presentando legislación ASAP (acrónimo en inglés para “lo más pronto posible”) para cambiar oficialmente el nombre del golfo de México a su nombre legítimo, ¡el golfo de Estados Unidos!”, publicó Greene en X.