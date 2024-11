Por cada rehén liberado, Israel dará una recompensa de US$ 5 millones

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció ayer que Israel ofrece una recompensa de cinco millones de dólares a cualquier persona que libere a un rehén aún cautivo en la Franja de Gaza, gobernada por el grupo terrorista islámico Hamás.

“Cualquier persona que nos devuelva un rehén encontrará una forma segura de que él y su familia salgan de Gaza. También daremos una recompensa de cinco millones de dólares por cada rehén”, declaró Netanyahu en un video grabado desde el territorio palestino, según un comunicado de su oficina.

Asimismo, durante una visita a Gaza, el premier aseguró que “las Fuerzas de Defensa de Israel ajustarán cuentas con todos aquellos que dañen a los rehenes en Gaza y recompensarán a quienes los entreguen a Israel”.

El objetivo: “Recuperar a todos”

“También estamos haciendo un esfuerzo desde aquí y en todas partes para localizar a nuestros rehenes y traerlos de regreso”, dijo Netanyahu. “No vamos a ceder en este asunto. Seguiremos trabajando hasta que los recuperemos a todos, tanto a los vivos como a los muertos”, afirmó Netanyahu.

Lanzó también una dura advertencia a los captores palestinos en Gaza : “Quienquiera que se atreva a dañar a nuestros rehenes, su sangre caerá sobre su cabeza. Los perseguiremos y los encontraremos”. Israel ha explorado la posibilidad de llegar a acuerdos individuales con los captores, dado que las conversaciones con Hamás se han estancado hasta tal punto que Qatar , uno de los principales mediadores junto a Egipto y EE.UU., suspendió su participación en las negociaciones.

Netanyahu habló en el corredor de Gaza Nitzarim junto al ministro de Defensa, Israel Katz. Fue una oportunidad para una foto conjunta que rara vez había ocurrido con el predecesor de Katz, Yoav Gallant, y que demostró la estrecha relación entre ambos hombres.

La visita se produce en un momento en que Israel se encuentra bajo presión para mejorar la entrega de ayuda humanitaria en Gaza, poner fin a la guerra y ofrecer un plan para el día después de que la guerra termine.

Netanyahu ha subrayado que la campaña militar de Israel continuará hasta que Hamás sea destruido.

“Hamás no gobernará en Gaza. Estamos eliminando su capacidad militar de una manera impresionante. Estamos avanzando hacia su capacidad de gobierno, y aún no hemos terminado. Hamás no estará en Gaza”, afirmó Netanyahu.

Katz se hizo eco de las palabras de Netanyahu y dijo a los soldados en Gaza que “su misión más importante” era rescatar a los rehenes y traerlos a casa. “También tenemos que asegurarnos de que Hamás no gobierne aquí el día después” de que termine la guerra, dijo.