Aumenta a 158 el número de muertos por las catastróficas inundaciones en España

La Generalitat Valenciana -el gobierno regional de Valencia- comunicó este jueves que el total de víctimas causadas por las inundaciones históricas que sufrió esa región aumentó a 155, una cifra que las autoridades temen seguirá creciendo. Si se suman los decesos ocurridos en otras regiones, el total de muertes causadas por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) asciende en toda España a 158.

Los rescatistas siguen buscando víctimas en poblaciones arrasadas por el agua y el barro. La emergencia meteorológica “continúa”, advirtió en una visita a la región el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pidió a los habitantes de Valencia quedarse “en casa” para “salvaguardar” sus vidas. Además, prometió la ayuda del gobierno central todo el tiempo que sea necesario.

This is Valencia, Spain. A city of warmth, resilience, and beauty.



I've always been proud to call this place my home.



But today, Valencia is unrecognizable. Just two days ago, a catastrophic flood swept through, turning our beloved streets into rivers. pic.twitter.com/k1tmLPmdYT