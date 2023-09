Fracasó el PP y el vértigo político se apodera de España por un gobierno

El líder del Partido Popular (PP, derecha) español, Alberto Núñez Feijóo, no logró ayer, como se preveía, los apoyos suficientes para ser investido presidente del gobierno en la última votación en el Congreso, por lo que el socialista Pedro Sánchez iniciará ahora las negociaciones para mantenerse en el Ejecutivo, un camino que emprenderá condicionado por exigencias de los imprescindibles votos de los catalanes, que piden a cambio una amnistía y una convocatoria a un referendo independentista.

El líder popular se quedó en 172 votos a favor frente a 177 en contra y uno nulo, mientras el Psoe y Sumar lo acusaron de montar una “farsa”. Sánchez tendrá a partir del lunes próximo, cuando se espera que el rey Felipe VI le encargue formar Gobierno, dos meses para alcanzar ese objetivo, caso contrario España irá a nuevas elecciones a mediados de enero próximo.

Como era de esperar, Feijóo no obtuvo ayer los apoyos suficientes en una tumultuosa sesión en el Parlamento en la que volvió a marcar un perfil de líder opositor hacia un eventual Gobierno de Sánchez.

En paralelo, el Parlament catalán aprobó un proyecto que propone condicionar a Sánchez a que “se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones” para celebrar un referendo de independencia de Cataluña.

La iniciativa cayó como un balde de agua fría en los partidos socialistas de la región y también de la nación, que prefieren mantener en un bajo perfil las negociaciones que Sánchez estaría dispuesto a mantener en su intento de llegar a forma Gobierno.

Aprovechando esas exigencias públicas, un enfático Feijóo se plantó hoy frente a Sánchez para intentar arrancarle respuestas acerca de los reclamos catalanes. En el tramo más tenso de la sesión, el frustrado candidato se enfrentó a Sánchez para decirle: “Tenga el valor de decir lo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del Gobierno”.

“Ya no hay posibilidad de triunfo para ningún candidato, aunque logre la Presidencia, porque no existe ningún éxito posible en el engaño”, disparó Feijóo, tras recalcar que no se ha pedido “consentimiento” a los españoles para una amnistía o un referendo para Cataluña.

“¿Amnistía sí o no? Yo digo no ¿Referendo sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez?”, insistió el derrotado candidato de la derecha, que en todo el proceso omitió decir su rechazo.