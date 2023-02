Biden dijo que derribará cualquier objeto aéreo que amenace su seguridad

El presidente de EE.UU., Joe Biden, avisó ayer que derribará cualquier objeto volador que suponga una amenaza para la seguridad de su país.

“Si un objeto representa una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense, lo derribaré”, prometió el mandatario en una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca. El presidente ordenó al asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, que dirija un “equipo interinstitucional” para revisar los procedimientos después de que EE.UU. derribara el globo espía chino, así como otros tres objetos que probablemente sean “benignos” lanzados por empresas privadas o instituciones de investigación.

Si bien no lamentó haber derribado los tres objetos aún no identificados, Biden dijo que esperaba que las nuevas reglas ayudaran a “distinguir entre aquellos que probablemente planteen riesgos de seguridad que requieran acción y aquellos que no”.

Agregó: “No se equivoquen, si algún objeto representa una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense, lo derribaré”, repitiendo la justificación legal citada para los derribos: que los objetos que volaban entre 6000 y 12.000 metros representaban un riesgo para los aviones civiles.

El derribo de la nave de vigilancia china fue el primer derribo conocido en tiempos de paz de un objeto no autorizado en el espacio aéreo de los EE.UU., una hazaña que se repitió tres veces una semana después. “Espero hablar con el presidente Xi y espero que podamos llegar al fondo de esto”, dijo Biden, y agregó: “Pero no me disculpo por derribar ese globo”.