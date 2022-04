Zelenski exige que Rusia sea acusada de los peores crímenes desde la ONU

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha dirigido por videoconferencia ayer al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reunido en Nueva York, para exigir a sus miembros que encuentren la manera de hacer responsable a Rusia de los “peores crímenes de guerra desde la II Guerra Mundial”.

Zelenski ha llamado a reformar el funcionamiento del organismo para que el derecho de veto de Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, no siga siendo un “derecho a matar” en Ucrania. Y ha sugerido la creación de un tribunal “como el de Núremberg”, que enjuició los crímenes del nazismo tras la victoria aliada en 1945. “Si el Consejo de Seguridad no logra hacer responsable a Rusia, demostrará que es un organismo inútil”, ha sentenciado. “¿Están listos para clausurar la ONU? ¿Creen que el tiempo del derecho internacional ha pasado? Si su respuesta es no, entonces deben actuar de inmediato”, ha añadido.

El presidente ucraniano ha ofrecido un resumen de lo que pudo comprobar el lunes sobre el terreno en Bucha: “No hay un solo crimen que [el Ejército ruso] no haya cometido allí”.

Zelenski ha hablado de asesinatos de “familias enteras, de mujeres y de niños”, de víctimas cuyos cuerpos “han tratado de quemar” tras ser ajusticiadas. “Había civiles con tiros en la nuca, tirados en las calles, muertos en sus casas”. Ha afirmado que tiene evidencias de que algunos de esos crímenes los han cometido las tropas invasoras “solo para divertirse” y de que ha habido “violaciones de mujeres ante sus hijos”. También ha asegurado que “2000 niños ucranianos” han sido raptados durante esta guerra. Y ha augurado que crímenes como los de Bucha “se verán en más lugares del país”, porque, ha añadido, “su objetivo es dejarlo en ruinas”, “lleno de fosas comunes”.

Tras su intervención, Zelenski ha anunciado la proyección de un vídeo que los miembros del Consejo han visto minutos después debido a un problema técnico. Contenía imágenes terribles tomadas en Irpin, Dimerka, Mariupol o Bucha, con cuerpos quemados, grupos de hombres ajusticiados de rodillas, con las manos atadas a la espalda, mujeres sin vida tiradas en las calles o cadáveres de niños desnudos. “Las imágenes son desgarradoras”, ha afirmado Barbara Woodward, embajadora británica ante la ONU, tras ver el vídeo. “Hablando a título nacional, estamos consternados por lo que hemos visto y reiteramos nuestra solidaridad con Ucrania”.

El de ayer se trataba de uno de los discursos más importantes que ha dado el líder ucraniano desde el comienzo de la invasión rusa. A continuación de su aparición por videoconferencia ante la ONU, Zelenski se ha dirigido al Congreso español, donde ha establecido una comparación entre lo que su país está sufriendo con el bombardeo de Guernica, durante la Guerra Civil. “Estamos en abril de 2022, pero parece abril de 1937”, sostuvo.

