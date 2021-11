Constatan una mejora en las elecciones regionales de Venezuela

La misión de observación de la Unión Europea concluyó en un informe preliminar que las elecciones regionales del pasado domingo en Venezuela han mejorado respecto a las tres anteriores por la participación de los principales partidos de la oposición.

“Esto es clave para reconstruir la vida política”, dijo ayer Isabel Santos, eurodiputada portuguesa y jefa de la misión. No obstante, el documento sostiene que todavía persisten deficiencias estructurales importantes, como la nula independencia judicial que existe en el país, el uso por parte de los chavistas de los recursos del Estado para hacer campaña y el acceso desigual a los medios de comunicación. El chavismo ganó en 20 de los 23 Estados del país, además de Caracas, en unos comicios en los que votó el 41,8 % del censo.

Santos considera que hubo avances que permiten ser optimistas de cara al futuro. Una administración electoral más equilibrada al incorporar dos rectores no chavistas en una mesa de cinco, las numerosas auditorías que han existido durante todo el proceso y que se ha actualizado el registro electoral. Además, considera que el sistema de conteo, sometido a auditorías, era fiable. A su juicio, no existía la manera de alterar el resultado. El informe europeo contrasta con el emitido este lunes por el Departamento de Estado de EE.UU., en el que se acusa al régimen de Maduro de impedir unas elecciones “libres y justas”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había convocado una rueda de prensa a la misma hora en la que la misión iba a dar a conocer sus conclusiones. La canceló a primera hora de la mañana. El chavismo se ha mostrado ambiguo respecto a la presencia de los observadores, a veces celebrando que estuvieran aquí y otras insinuando que eran una injerencia clara que afectaba la independencia venezolana.

Sobre las críticas de Maduro, Santos dijo que la suya era una postura equivocada que espera que modifique una vez lea el informe. “Las misiones no son un instrumento de injerencia en la vida interna de los países, solo los venezolanos, todos, en un proceso de diálogo político integral, pueden decidir el futuro de su país”, subrayó.

- ¿En algún momento se ha sentido intimidada por el presidente? -, le preguntaron a Santos.

- Yo no me siento intimidada. La campaña ha estado marcada por el uso de recursos del Estado en beneficio de los candidatos chavistas. El Centro Nacional Electoral (CNE), el organismo que organiza las elecciones, no tiene herramientas para sancionar este abuso. “Esto demuestra que el CNE debe ser reforzado en sus poderes sancionatorios”, recomendó Santos. Al propio Maduro se le ha abierto un expediente por invitar a un evento presidencial a un candidato chavista a gobernador. Cuando la multa le llegue, el conteo estará hecho, los cargos repartidos y todo habrá acabado.