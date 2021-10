Entrarán turistas con vacunación completa

Estados Unidos confirmó que el 8 de noviembre abrirá sus fronteras, tanto la terrestre como la aérea, a todos los viajeros vacunados con pauta completa contra el coronavirus, poniendo fin a una larga espera desde distintas regiones, como Europa, que aguardaba la reciprocidad de Washington desde el verano.

El pasado septiembre, la Casa Blanca comunicó su intención de abrir a principios de noviembre sus fronteras aéreas, mientras que hace solo tres días anunciaba la apertura de las terrestres con Canadá y México, aunque seguía sin dar una fecha concreta que ayer resolvió. En el caso concreto de Argentina, se da una dificultad importante relacionada con dos vacunas. La Sputnik V rusa sigue sin ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud, con lo cual, las personas que tiene la pauta completa con este inoculante no estarán habilitadas para poder ingresar a ese país. Lo mismo ocurre con la china CanSino. Es distinto el caso de los que recibieron dosis de Astrazeneca, Sinopharm o Moderna, que sí cuentan con el aval de la OMS y podrán entrar a EEUU. Se especula que el organismo podría darle luz verde a la Sputnik V antes de fin de año, pero todavía no hay datos concretos al respecto.

El anuncio implica que, desde el 8 de noviembre, los extranjeros que quieran entrar a Estados Unidos para visitas consideradas no esenciales, como el turismo o la mayoría de los encuentros familiares, podrán hacerlo desde la frontera terrestre, siempre que cuenten con la pauta de vacunación completa.

También podrán hacerlo los viajeros internacionales que estén vacunados y que vuelen desde los países sometidos hasta ahora a restricciones de viaje por la pandemia, una lista que incluye a los 26 Estados europeos del espacio Schengen, además del Reino Unido, Irlanda, Brasil, China, Irán, Sudáfrica e India.

Estados Unidos aceptará todas las vacunas que hayan sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud.