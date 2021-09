Se complica la situación del príncipe Andrés por casos de abusos sexuales

El príncipe Andrés recibió la notificación legal de la denuncia presentada en su contra ante la justicia estadounidense por una mujer que afirma haber sido objeto de abusos sexuales cuando era menor de edad, según un documento judicial divulgado ayer.



De acuerdo con una declaración jurada presentada en el Distrito sur de Nueva York, la denuncia fue entregada el 27 de agosto al miembro de la familia real británica en su residencia de Windsor. La demanda fue hecha por Virginia Giuffre, quien asegura que fue “prestada” para mantener relaciones sexuales cuando era menor por el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, que se suicidó en una cárcel en Nueva York en 2019 cuando esperaba a ser juzgado por tráfico sexual de menores.



Giuffre denunció el mes pasado al príncipe Andrés, tras alegar que había abusado de ella sexualmente hace más de 20 años en la vivienda londinense de Ghislaine Maxwell, una amiga de Epstein acusada de reclutar jóvenes para el magnate, cuando no había cumplido los 18 años.



La mujer sostiene, además, que el duque de York abusó de ella en la mansión de Epstein en Nueva York y en Little St. James, la isla privada que el financiero poseía en las Islas Vírgenes estadounidenses.

Se trata de acusaciones rechazadas por el príncipe, de 61 años, quien señaló que no recuerda haberse encontrado con ella.