Francia: protestas contra las nuevas medidas y la respuesta de Macron

Más de 114 mil personas protestaron el sábado pasado contra las restricciones y los nuevos requisitos dados por el Gobierno francés. Todo comenzó cuando extendió el ‘pass sanitario’, una especie de certificado que indica que estás vacunado o libre de Covid-19 y permite que puedas ingresar a lugares como restaurantes, bares, hospitales, transporte público, museos, entre otros.

Pero otro foco en cuestión es la obligatoriedad de que todo el personal de Salud se vacune. Si no sucede eso el Gobierno los multará y por tiempo indeterminado no podrán ejercer la profesión. "Liberté", "Macron dictateur" fueron algunas de las frases que se destacaron en las pancartas de la marcha.

También anunciaron más controles fronterizos, pero se permitirá el ingreso de cualquier persona vacunada al país. Esta decisión se produjo luego de que la Unión Europea haya permitido solo el ingreso de personas que estén inoculadas con AstraZeneca producida en Europa.

Pero en el día de ayer Emmanuel Macron, presidente de Francia, salió al cruce contra los manifestantes que se niegan a cumplir las pautas impuestas para controlar el virus: “Estoy a favor de la línea francesa ahora mismo. Ya no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la de mis hijas, por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se queda usted en casa, no nosotros”, expresó con enojo.

También aseguró que estas medidas son las únicas que permitirán que el país vuelva a la normalidad luego del aumento de casos por la variante Delta. En el día de ayer Francia registró 12.532 nuevos casos y 5 fallecidos. En total hay más del 50% de la población vacunada con una dosis y más del 40% con dos dosis aplicadas.

Las marchas sucedieron en distintas ciudades como París, en donde había manifestantes de utraderecha y de la extrema izquierda. También se llevaron a cabo en Estrasburgo, en el este de Francia; en Lille, en el norte; en Montpellier en el sur y en otras regiones del país.