Fabricantes y estados rechazan que Brasil no autorice la Sputnik V

Los fabricantes de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V rechazaron este martes los argumentos del ente regulador de Brasil para no autorizar la importación de la vacuna y dijeron que fue una decisión del Gobierno por presiones de Estados Unidos.

El Gobierno ruso, por su parte, dijo que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil, que alegó falta de datos para no permitir por ahora la importación de la vacuna, recibirá información adicional sobre ella si es que faltara.

Una decena de estados de Brasil que reclamaban la Sputnik V deploraron la decisión de la Anvisa sobre la vacuna, aprobada para su uso en 61 países, entre ellos la Argentina, y cuya efectividad de más del 90 por ciento fue avalada por la revista científica británica The Lancet.

El regulador sanitario de Brasil dijo el lunes que negó el pedido de los estados para importar la Sputnik V, desarrollada por el estatal Instituto Gamaleya, de Moscú, por considerar que le faltan datos técnicos para verificar su seguridad y eficacia.

Pero los desarrolladores de la vacuna dijeron en un comunicado que esos argumentos no cerraban y que veían una motivación política detrás de la decisión.

“La decisión de la Anvisa de demorar la aprobación de la Sputnik V es, lamentablemente, política y no tiene nada que ver con el acceso del regulador a la información ni con la ciencia”, dijo la nota. “Esta decisión es consecuencia directa de la presión del Departamento de Salud de EE.UU., que en su informe anual 2020 declaró públicamente que el agregado sanitario estadounidense ‘había convencido a Brasil de rechazar la vacuna rusa’”, agregó.